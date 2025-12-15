Alman otomotiv devi Volkswagen, 88 yıllık tarihinde bir ilke imza atıyor. Dünyaca ünlü marka, Almanya'nın Dresden kentindeki üretim tesisinde araç imalatını durdurma kararı aldı. Bu karar Volkswagen'in Almanya'daki ilk tesis kapanışı olarak kayda geçti.

Volkswagen'in Almanya'da aldığı karar dünya basında gündem oldu. Otomotiv devinin hamlesi, küresel pazarda yaşanan mali baskıları gözler önüne serdi.

ALMANYA'DA İLK KEZ FABRİKA KAPATTI

Volkswagen, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Almanya, Dresden'deki üretim tesisinde araç imalatını durdurma kararı aldı. Bu karar şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya'da ilk fabrika kapatma kararı oldu.

Volkswagenden 88 yıllık tarihinde bir ilk! Üretimi durdurdu

CİDDİ NAKİT SIKINTISI VAR

Bu tarihi kapanma kararı, Volkswagen'in küresel pazarda zorlu bir mali dönemden geçtiği bir zamanda geldi. Şirket, özellikle Çin pazarındaki zayıf seyir, Avrupa'da azalan talep ve ABD'deki gümrük vergilerinin Amerika satışları üzerindeki baskısı nedeniyle ciddi nakit akışı sıkıntılarıyla mücadele ediyor.

160 MİLYAR EUROLUK YATIRIM BÜTÇESİ

Son dönemde yatırım ve harcama planlarını gözden geçiren Volkswagen, önümüzdeki beş yıl için yaklaşık 160 milyar euroluk bir yatırım bütçesi öngörüyor. Bu rakam, 2023-2027 döneminde planlanan 180 milyar Euro'ya kıyasla ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Şirket, içten yanmalı motorlu araçların beklenenden daha uzun süre pazarda kalacağını öngörürken, bu alanda da yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası