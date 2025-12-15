Mersin’de otobüste darp edilen yaşlı çiftin davasında mahkeme şaşırtan bir karara imza attı. Mahkeme 2 yıl hapis cezası verilen şüpheli A.O.T.'nin cezasını 1 yıl 4 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

15 Aralık 2023 tarihinde Mersin’in Toroslar ilçesinde, Mersin Şehir Hastanesi'ne giden 77 yaşındaki Ramazan Polat (77) ile eşi Hamdiye Polat, lise müdürü İsmet T. ile oğlu A.O.T. tarafından darp edilmişti.

5 AY SONRA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kalp pili bulunan, felçli ve böbrek yetmezliği hastası olduğu öğrenilen 77 yaşındaki Ramazan Polat, olaydan yaklaşık 5 ay sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 2 haftalık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

Yaşlı çift otobüste darp edilmişti

BABA, TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yaşlı çiftin darp edilmesine ilişkin dava sürecinde, ölümle olay arasındaki illiyet bağına ilişkin araştırma yapılmıştı. Baba İsmet T., daha önce görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. İsmet T.'nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ve ardından Nizip ilçesine atandığı, daha sonra ise emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilmişti.

CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, mahkeme şüpheli A.O.T.’nin cezasında indirime gitti.

Mahkeme daha önce 2 yıl hapis cezası verilen sanık A.O.T.'nin cezasını yaşının küçük olması nedeniyle cezayı 1 yıl 4 ay hapse düşürdü. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Öte yandan A.O.T.'ye Hamdiye Polat'ı darp etmesi nedeniyle ayrıca 2 bin 660 TL adli para cezası verildiği, bu cezanın da yine yaş küçüklüğü gerekçesiyle HAGB kapsamına alındığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ölümle olay arasında illiyet bağı olmadığına karar vererek, kovuşturmaya yer olmadığını bildirdiği belirtildi.

“ACI ÇEKEREK HAYATINI KAYBETTİ”

Polat çiftinin kızı Bedriye Polat ise karara şöyle tepki gösterdi:

Babam 5 ay boyunca yataklarda acı çekerek hayatını kaybetti. İlk günden itibaren konuşma becerisini kaybetti, yürüyemez hale geldi ve tamamen yatağa bağımlı oldu. Kemikleri kırık bir vaziyette, 5 ay boyunca acı içinde can verdi. Sırf otopsi yapılmadığı gerekçesiyle olayla ölüm arasında bağ kurulmadı. Oysa babamın durumu ortadaydı.

