Türkiye'nin ünlü market zinciri CarrefourSA'nın satılacağına yönelik iddialar gündem oldu. Sabancı Holding konuya ilişkin KAP'a açıklama yaptı. İşte detaylar...

Market zinciri CarrefourSA'nın satılacağı iddiaları gündem oldu. CarrefourSA mağazalarının A101 ve Anpagross’a satılacağı yönündeki iddialarla ilgili Sabancı Holding'ten açıklama geldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Motorinin ardından sıra benzin fiyatında! Akaryakıta bir büyük indirim daha geliyor

SABANCI'DAN KAP AÇIKLAMASI

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) yaptığı duyuruyla satış iddialarını yalanladı.

CarrefourSA satılıyor mu? Sabancı Holdingten açıklama geldi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kiraların en az arttığı iller! Dikkat çeken Suriyeli detayı

CARREFOURSA'NIN SATILACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer oluşturmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu çerçevede, portföyümüzdeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi" düzenli olarak ele alınmaktadır.

İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır.

Gelişmeler oldukça kamuoyu ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası