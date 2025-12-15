İngiltere’de yayımlanan rapora göre Müslümanlar için vatandaşlık güvencesi zayıflıyor. Milyonlarca kişinin hukuki statüsü risk altında.

Irkçılık ve eşitsizlik alanında çalışmalar yürüten Runnymede Trust ile Reprieve tarafından hazırlanan rapora göre, İngiltere’de yaklaşık 9 milyon kişi İçişleri Bakanı’nın takdir yetkisi kapsamında vatandaşlıktan çıkarılabilecek hukuki konumda bulunuyor.

Yetkilerin özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu topluluklar üzerinde daha ağır sonuçlar doğurduğu raporda yer aldı.

İngiltere'de milyonlarca Müslüman vatandaşlıktan çıkarılabilir! Yetkililer uyardı

MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR İÇİN SİSTEMATİK TEHDİT TABLOSU

Raporda, mevcut uygulamaların Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika kökenli toplulukları orantısız biçimde etkilediği aktarıldı. ,

Ülkede Müslüman topluluklar açısından sistematik tehditler devam ediyor.

Başka bir ülkenin vatandaşlığına “hak kazanabileceği” düşünülen kişilerin, fiilen o ülkeyle hiçbir bağları olmasa bile Britanya vatandaşlığının geri alınabildiği ifade edildi.

Pakistan, Bangladeş, Somali, Nijerya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bağlantılı kişilerin en yüksek risk grubunda yer aldığına dikkat çekildi.

İngiltere'de milyonlarca Müslüman vatandaşlıktan çıkarılabilir! Yetkililer uyardı

RAKAMLAR EŞİTSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Rapora göre, beyaz olmayan her 5 kişiden 3’ü vatandaşlıktan çıkarılma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu oran beyaz Britanyalılar arasında 20’de 1 seviyesinde kaldı.

Runnymede Trust ve Reprieve, bu tabloyu “ırksallaştırılmış vatandaşlık hiyerarşisi” olduğu paylaştı.

TERÖR YASALARIYLA SIRADAN BİR UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜ

Rapora göre vatandaşlıktan çıkarma uygulaması, geçmişte yalnızca istisnai savaş koşullarında devreye sokuldu, son 20 yılda ise terörle mücadele yasalarıyla olağan bir araca dönüştü.

2010’dan bu yana 200’den fazla kişinin “kamu yararı” gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldığı, bu kişilerin büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bilgisi paylaşıldı.

BİLDİRİMSİZ İPTALLER VAR

2022’de yürürlüğe giren Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası ile bireylere bildirim yapılmadan vatandaşlıkları iptal edilebiliyor.

Bu yıl çıkarılan yeni düzenlemeyle, mahkemelerin hukuka aykırı bulduğu kararlar dahi hükümetin temyiz süreci tamamlanana kadar geri alınamadı.

“VATANDAŞLIK BİR AYRICALIK DEĞİL, HAKTIR”

Runnymede Trust’tan Shabna Begum, mevcut sistemin Windrush skandalına benzer şekilde siyah ve Asyalı Britanyalıları hedef alan iki katmanlı bir yapı oluşturduğunu söyledi.

Reprieve Başkanı Maya Foa da vatandaşlıktan çıkarma yetkilerinin genişletilmesinin milyonlarca kişi için sürekli bir belirsizlik ve güvensizlik hali oluşturduğuna değindi.

Her iki kuruluş da vatandaşlıktan çıkarma uygulamalarına derhal moratoryum getirilmesi, Britanya Vatandaşlık Yasası’nın ilgili maddesinin yürürlükten kaldırılması ve bu kapsamda vatandaşlığı iptal edilen kişilerin haklarının iade edilmesi çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası