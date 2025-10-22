Dehşet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor? Çekim yeri merak ediliyor

Kısa süre önce gerçekleştirilen gala gösteriminin ardından film gösterime girer girmez büyük yankı uyandırdı.

Barış Arduç ile Tuba Büyüküstün'ün oynadığı Dehşet Bey filmi yayınlanmaya başladı. İzleyiciler Dehşet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor mu? sorusuna cevap aramaya başladı.

DEHŞET BEY FİLMİNİN KONUSU NE?

"Dehşet Bey", Murat Menteş'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan bir filmdir. Fedailer Ocağı tarafından yetiştirilmiş soğukkanlı ve neredeyse kusursuz bir suikastçı olan Dehşet Bey'in hayatındaki büyük kırılmayı konu ediniyor. Emir, itaat ile örülü yaşamı ilk defa konu edinen film aksiyon ve psikolojik gerilimi konu ediniyor.

DEHŞET BEY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dehşet Bey dizisinin başrollerini Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Yıldıray Şahinler, Dolunay Soysert ve Onur Özaydın yer alıyor.

DEHŞET BEY HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dehşet Bey filmi, Prime Video platformu üzerinden yayınlanıyor. Film 21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Prime Video'da izleyiciyle bir araya gelmiştir.

DEHŞET BEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Dehşet Bey filminin çekimlerinin İstanbul'un farklı semtlerinde, özellikle Beyoğlu, Galata ve Balat civarında yapıldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca bazı sahnelerinin Kocaeli'de (endüstriyel/dış mekânlar) çekildiği, romantik sahnelerin ise Florya / Atatürk Ormanı gibi alanlarda gerçekleştiği yönünde bilgiler bulunuyor. Çekimlere Nisan 2025 civarında başlandığı tahmin edilmekte beraber, bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.