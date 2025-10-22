İlkay Gündoğan Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray bu akşam Norveç ekibi Bodo Glimt’i RAMS Park’ta konuk edecek. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu İlkay Gündoğan’dan kötü haber geldi. Deneyimli oyuncu, maç öncesi son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

İLKAY GÜNDOĞAN BODO GLIMT MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Bodo Glimt karşılaşmasında kadroda yer almayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanacak bu önemli maç öncesi deneyimli oyuncunun son taktik idmanda sakatlık yaşadığı öğrenildi. Antrenmanı tamamlayamayan İlkay Gündoğan'ın durumu teknik heyeti de endişelendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, bu gelişmenin ardından planlarını değiştirdi. Orta sahadaki boşluğu doldurmak için Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara’nın ilk 11’de maça başlaması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN SAKAT MI?

İlkay Gündoğan’ın sakatlığının antrenman sırasında yaşandığı bildirildi. Oyuncunun, Bodo Glimt karşılaşması öncesinde yapılan son taktik çalışmasında yaşadığı problem nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kulüp sağlık ekibi, futbolcunun durumunu yakından takip ederken şu an için sakatlığın derecesi netleşmedi. Teknik heyet oyuncuyu riske etmemek adına maç kadrosuna dahil etmedi.

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

İlkay Gündoğan’ın dönüş tarihi için detaylı kontrollerin ardından resmi bir açıklama yapılacak. Galatasaray sağlık ekibinin ilk değerlendirmesine göre futbolcunun kısa süreli bir sakatlık geçirdiği tahmin ediliyor.

Yıldız oyuncunun önümüzdeki lig maçlarında forma giyebilmesi için özel bir tedavi programı uygulanacak. Kulüp, maç sonrası taraftarları bilgilendirmek için güncel sağlık raporunu paylaşacak.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Teknik direktör Okan Buruk’un, orta sahada İlkay Gündoğan’ın yerine Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara’ya forma vermesi bekleniyor.