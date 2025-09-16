Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri

- Güncelleme:
Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir merak ediliyor. Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformlarından biri olan TRT Tabii, spor severlere UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını canlı izleme imkânı sunuyor.

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir merakla araştırılıyor. Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımların maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarının yanı sıra Tabii üzerinden de şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya akıllı TV aracılığıyla müsabakalara kolayca erişebiliyor.

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri - 1. Resim

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT’nin dijital platformu Tabii, temel kullanımıyla Türkiye’de ücretsiz hizmet veriyor. Platform üzerinden Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımların UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları şifresiz olarak izlenebiliyor.

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri - 2. Resim

TABİİ SPOR PARALI MI?

Tabii’de bazı içeriklere erişim için Premium üyelik gerekiyor. Yabancı takımların maçları, reklamsız ve yüksek çözünürlükte izlemek isteyenler için Tabii Premium paketi şart. Aylık 99,99 TL olan paket, UEFA müsabakalarının yanı sıra Tabii’nin orijinal içeriklerine de erişim sağlıyor.

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri - 3. Resim

TABİİ SPOR NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Tabii Spor, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı TV’ler üzerinden izlenebiliyor. Kullanıcılar www.tabii.com adresine giderek veya Google Play ve App Store’dan Tabii uygulamasını indirerek üye olabiliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ücretsiz içerikler anında izlenebiliyor, Premium paket tercih edenler ise Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarındaki HD yayınlara erişim sağlayabiliyor.

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri - 4. Resim

TRT TABİİ SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tabii platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yanı sıra TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarının canlı yayınlarını da kullanıcılarına sunuyor.

Türkiye’yi temsil eden takımların karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlanırken, yabancı takımların maçları Premium üyelik gerektiriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

