Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri

Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir merakla araştırılıyor. Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımların maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarının yanı sıra Tabii üzerinden de şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya akıllı TV aracılığıyla müsabakalara kolayca erişebiliyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT’nin dijital platformu Tabii, temel kullanımıyla Türkiye’de ücretsiz hizmet veriyor. Platform üzerinden Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımların UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları şifresiz olarak izlenebiliyor.

TABİİ SPOR PARALI MI?

Tabii’de bazı içeriklere erişim için Premium üyelik gerekiyor. Yabancı takımların maçları, reklamsız ve yüksek çözünürlükte izlemek isteyenler için Tabii Premium paketi şart. Aylık 99,99 TL olan paket, UEFA müsabakalarının yanı sıra Tabii’nin orijinal içeriklerine de erişim sağlıyor.

TABİİ SPOR NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Tabii Spor, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı TV’ler üzerinden izlenebiliyor. Kullanıcılar www.tabii.com adresine giderek veya Google Play ve App Store’dan Tabii uygulamasını indirerek üye olabiliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ücretsiz içerikler anında izlenebiliyor, Premium paket tercih edenler ise Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarındaki HD yayınlara erişim sağlayabiliyor.

TRT TABİİ SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tabii platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yanı sıra TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarının canlı yayınlarını da kullanıcılarına sunuyor.

Türkiye’yi temsil eden takımların karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlanırken, yabancı takımların maçları Premium üyelik gerektiriyor.