S Sport Digiturk’te var mı, kaçıncı kanalda, ücretli mi? S Sport frekans bilgileri

S Sport frekans ayarları, yayın platformları ve 2025 yılı güncel üyelik fiyatları da gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında. St Patricks - Beşiktaş canlı yayın için detaylı araştırma yapan futbolseverler S Sport üyelik ücretlerini de merak ediyor.

S SPORT DİGİTURK'TE VAR MI?

Digiturk kullanıcıları S Sport ve S Sport 2 yayınlarına erişebiliyor.

S SPORT KAÇINCI KANALDA?

Digiturk'te S Sport 87. kanalda, S Sport 2 ise 88. kanalda yer alıyor.

S SPORT ÜCRETLİ Mİ?

S Sport şifreli ve ücretli yayın yapıyor. Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ve TV+ gibi platformlar üzerinden erişilebilen S Sport servis sağlayıcıların sunduğu spor temalı paketlerin içinde yer almakta.

S Sport izlemek isteyen kullanıcıların, ek bir ücret karşılığında bu paketlerden birine abone olmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden yayın yapan S Sport Plus platformu da tamamen ücretli olarak hizmet vermektedir. S Sport Plus’ın 2025 yılı itibarıyla aylık ücreti 279 TL, yıllık paket ise daha avantajlı fiyatlarla sunulmaktadır.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: 42° Doğu (TP34)

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S SPORT NEREDEN İZLENİR, HANGİ CİHAZLARDA VAR?

S Sport hem uydu hem dijital platformlar aracılığıyla izlenebiliyor. D-Smart, Digiturk, Tivibu, TV+, Kablo TV ve Vodafone TV gibi platformlar, S Sport yayını yapıyor.

S Sport Plus ise tamamen internet üzerinden yayın yapıyor. Android ve iOS cihazlar, bilgisayarlar, akıllı televizyonlar (Samsung Tizen, LG WebOS, Android TV vb.), Apple TV, Chromecast ve Xbox gibi medya oynatıcılarla uyumlu.