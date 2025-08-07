St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek!

St Patricks - Beşiktaş canlı yayın için nefesler tutuldu! Avrupa sahnesinde bu sezon yeni bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş, Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında rakibine karşı etkili bir oyun sergileyerek, İstanbul'daki rövanş için elini güçlendirmek istiyor. Peki, St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, St Patricks - Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu?

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek olan St. Patricks - Beşiktaş mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. St Patricks - Beşiktaş canlı yayın bu akşam S Sport Plus ekranlarında olacak.

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş’ın deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile oynayacağı mücadele S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus üyeliğine sahip olmaları gerekiyor.

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarında yoluna Konferans Ligi üzerinden devam eden Beşiktaş, St. Patrick’s karşısında tur avantajını elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma 7 Ağustos Perşembe günü Dublin’de, Tallaght Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı. Rövanş maçı ise 14 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek.

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

St. Patricks: Anang, McClelland, Grivosti, Redmond, McLaughlin, Baggley, Lennon, Leavy, Power, Melia, Elbouzedi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham