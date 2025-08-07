Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek!

St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek!
UEFA Konferans Ligi, Beşiktaş, Canlı Yayın, Kadro, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne Shakhtar Donetsk karşısında aldığı mağlubiyetle veda etmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turu kapsamında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, St Patricks - Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor.

St Patricks - Beşiktaş canlı yayın için nefesler tutuldu! Avrupa sahnesinde bu sezon yeni bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş, Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında rakibine karşı etkili bir oyun sergileyerek, İstanbul'daki rövanş için elini güçlendirmek istiyor. Peki, St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, St Patricks - Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu?

St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek! - 1. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek olan St. Patricks - Beşiktaş mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. St Patricks - Beşiktaş canlı yayın bu akşam S Sport Plus ekranlarında olacak.

St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek! - 2. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş’ın deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile oynayacağı mücadele S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus üyeliğine sahip olmaları gerekiyor.

St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek! - 3. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarında yoluna Konferans Ligi üzerinden devam eden Beşiktaş, St. Patrick’s karşısında tur avantajını elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma 7 Ağustos Perşembe günü Dublin’de, Tallaght Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı. Rövanş maçı ise 14 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek.

St Patricks - Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmayı David Smajc yönetecek! - 4. Resim

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

St. Patricks: Anang, McClelland, Grivosti, Redmond, McLaughlin, Baggley, Lennon, Leavy, Power, Melia, Elbouzedi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mağarada 12 şehit soruşturmasında MSB'den açıklama: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediŞiddetli rüzgar, düşük nem, aşırı sıcak... OGM'den yüksek riskli uyarı geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerViking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli olduYKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor! - HaberlerYKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor!Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu - HaberlerSafer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli olduDenize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - HaberlerDenize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçelerBeşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerBeşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli olduÜmit Aktan neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - HaberlerÜmit Aktan neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...