Bir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Perşembe günü geç saatlerde ABD'nin, bir dizi ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiği İbrahim Anlaşması'na yeni bir ülkenin katılacağını duyuracağını söyledi.

"BU GECE DUYURACAĞIZ"

Witkoff, Miami'deki Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, “Bu gece Washington'a dönüyorum çünkü bu gece İbrahim Anlaşması'na yeni bir ülkenin katıldığını duyuracağız” dedi.

Hangi ülkenin katıldığı sorulduğunda Witkoff, Fox News'ten Bret Baier'e “Henüz açıklanıp açıklanmadığını bilmiyorum” dedi.

KAZAKİSTAN İDDİASI!

Axios haber sitesi, yeni ülkenin Orta Asya cumhuriyeti Kazakistan olduğunu söyledi. Kazakistan, on yıllardır İsrail ile diplomatik ilişkileri olan bir ülke ancak anlaşmayı “canlandırmak” için katıldığı bildiriliyor.

TOKAYEV BEYAZ SARAY'A GİDİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Perşembe günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek beş Orta Asya liderinden biri.

İBRAHİM ANLAŞMASI

Trump'ın ilk başkanlık döneminde imzalanan Abraham Anlaşmaları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas 2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi.

Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ABD ile görüşmelerde bulunuyordu.

7 EKİM KIRILMASI

Ancak Körfez krallığı, Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından Gazze'de savaşın patlak vermesiyle normalleşme sürecinden geri adım attı.

Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devleti kurulma yolunda ilerleme sağlanmadan ilişkilerin normalleşemeyeceğini uzun süredir savunuyordu, ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu olasılığa uzun süredir karşı çıkıyordu.

TRUMP'TAN SUUDİ'YE 'KATILMALI' ÖNERİSİ

Trump Çarşamba günü Miami'deki aynı forumda, “Şu anda İbrahim Anlaşması'na katılan çok sayıda ülke var ve umarım çok yakında Suudi Arabistan da katılır” dedi.

Ardından, Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Prenses Reema bint Bandar Al Saud'un da aralarında bulunduğu dinleyicilere şakayla karışık bir şekilde, “Ama ben öyle demiyorum. Demiyorum” diye ekledi.