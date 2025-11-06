Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda

Bir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Bir ülke daha İbrahim Anlaşması&#039;na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda
Kazakistan, İsrail, ABD, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yeni ülkenin perşembe günü geç saatlerde İsrail ile İbrahim Anlaşması ve normalleşme sürecine resmi olarak katılacağını söyledi. ABD basını söz konusu ülkenin Kazakistan olduğunu ileri sürdü. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Perşembe günü geç saatlerde ABD'nin, bir dizi ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiği İbrahim Anlaşması'na yeni bir ülkenin katılacağını duyuracağını söyledi.

"BU GECE DUYURACAĞIZ"

Witkoff, Miami'deki Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, “Bu gece Washington'a dönüyorum çünkü bu gece İbrahim Anlaşması'na yeni bir ülkenin katıldığını duyuracağız” dedi.

Hangi ülkenin katıldığı sorulduğunda Witkoff, Fox News'ten Bret Baier'e “Henüz açıklanıp açıklanmadığını bilmiyorum” dedi.

Bir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda - 1. Resim

KAZAKİSTAN İDDİASI!

Axios haber sitesi, yeni ülkenin Orta Asya cumhuriyeti Kazakistan olduğunu söyledi. Kazakistan, on yıllardır İsrail ile diplomatik ilişkileri olan bir ülke ancak anlaşmayı “canlandırmak” için katıldığı bildiriliyor.

TOKAYEV BEYAZ SARAY'A GİDİYOR 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Perşembe günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek beş Orta Asya liderinden biri.

Bir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda - 2. Resim

İBRAHİM ANLAŞMASI 

Trump'ın ilk başkanlık döneminde imzalanan Abraham Anlaşmaları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas 2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi.

Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ABD ile görüşmelerde bulunuyordu.

Bir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda - 3. Resim

 7 EKİM KIRILMASI

Ancak Körfez krallığı, Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından Gazze'de savaşın patlak vermesiyle normalleşme sürecinden geri adım attı.

Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devleti kurulma yolunda ilerleme sağlanmadan ilişkilerin normalleşemeyeceğini uzun süredir savunuyordu, ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu olasılığa uzun süredir karşı çıkıyordu.

TRUMP'TAN SUUDİ'YE 'KATILMALI' ÖNERİSİ 

Trump Çarşamba günü Miami'deki aynı forumda, “Şu anda İbrahim Anlaşması'na katılan çok sayıda ülke var ve umarım çok yakında Suudi Arabistan da katılır” dedi.

Ardından, Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Prenses Reema bint Bandar Al Saud'un da aralarında bulunduğu dinleyicilere şakayla karışık bir şekilde, “Ama ben öyle demiyorum. Demiyorum” diye ekledi.

Kaynak: AFP

Samsunspor'dan Filistin için anlamlı koreografi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz Saray'da panik anları! Canlı yayın sırasında yere yığıldı - DünyaCanlı yayın sırasında yere yığıldıABD'de işten çıkarmalar krize gidiyor! Son 22 yılın en yüksek seviyeleri - DünyaABD'de işten çıkarmalar krize gidiyor!140'tan fazla ölü, on binlerce kayıp! Asya'yı yıkan tayfun Vietnam'a ulaştı - Dünya140'tan fazla ölü, on binlerce kayıp!Sosyal medyada itibar operasyonu... İsrail, imajını kurtarmak için servet dökecek! - Dünyaİsrail, ChatGPT’den bile yardım alacak!Sudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes! HDK öneriyi kabul etti - DünyaSudan'da kanlı çatışmaların ardından ateşkes!Hafta sonları askerî eğitim! Rus tehdidine karşı gönüllü program başlıyor - DünyaPolonya'da 'gönüllü askerlik eğitimi' başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...