The New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yazdı: Türkiye'yi vazgeçilmez küresel aktöre dönüştürdü

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde izlediği dış politikayı mercek altına alan “Vazgeçilmez Erdoğan” başlıklı çarpıcı bir analiz yayımladı.

“Hiçbir ülke bu kabiliyete sahip değil" vurgusu yapılan analizde, Erdoğan’ın uluslararası alanda kurduğu stratejik ilişkiler sayesinde hem ekonomik hem de diplomatik gücünü artırdığı, bunun da Türkiye’nin küresel dengelerdeki rolünü daha da güçlendirdiği belirtildi.

BATI İLE YENİ EKONOMİK DENGELER

New York Times’a göre ABD’de atılan adımlar, Erdoğan açısından “siyasi olarak fazlasıyla kazançlı” oldu. Analizde, Batı ile kurulan bu yeni dengenin Ankara’ya ekonomik nefes aldırdığı kaydedildi.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ KÜRESEL AKTÖR"

Gazete, Erdoğan’ın yalnızca Trump ile değil; Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile verdiği görüntülerin de Batı’nın Erdoğan ile iş yapma isteğini yansıttığını belirtti. Ankara’ya son günlerde art arda yapılan uluslararası diplomatik ziyaretlerin altı çizilirken, analizde şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan, Batı ile kurduğu stratejik ilişkiler sayesinde Türkiye’yi küresel siyasette vazgeçilmez bir aktöre dönüştürüyor.

Analizde, Erdoğan’ın bölgesel krizlerde de Batı için vazgeçilmez bir aktör haline geldiği vurgulandı. Gazze savaşı ve İsrail’in saldırılarına ilişkin süreçte Ankara’nın izlediği diplomatik çizginin, hem Batı başkentlerinde hem de Arap dünyasında yakından izlendiği belirtildi.

Gazete, Türkiye’nin Gazze konusunda hem Filistin halkının haklarını savunurken hem de Batı ile diplomatik kanalları açık tutmayı başardığını yazdı. Bu durumun, “Batı’nın Erdoğan’la ilişkilerini koparmayı göze alamamasının temel nedeni” olduğu vurgulandı.