Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye mitingindeki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerdeki Ümraniye mitinginde skandal ifadeler kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Özel, "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık" sözlerini sarf ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün ilimizin Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünde, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Çirkin sözlere art arda tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

CHP liderine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

