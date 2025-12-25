Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,03'e düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 19 Aralık haftasında yaklaşık 118 milyar 654 milyon lira artarak 22 trilyon 457 milyar 783 milyon liradan, 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 153 milyar 885 milyon lira yükselerek 26 trilyon 634 milyar 194 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 836 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 5 milyar 444 milyon lira artarak 2 trilyon 835 milyar 534 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 669 milyar 364 milyon lirası konut, 50 milyar 65 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 116 milyar 105 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 50 milyar 429 milyon lira artarak 3 trilyon 421 milyar 720 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 azalarak 2 trilyon 644 milyar 509 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 990 milyar 740 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 653 milyar 769 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 141 milyon lira artışla 572 milyar 147 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 423 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 72 milyar 379 milyon lira artarak 4 trilyon 914 milyar 594 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu.

