Beyaz Saray'da panik anları! Canlı yayın sırasında yere yığıldı
Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı toplantıda ilaç fiyatlarının düşürüleceğine dair açıklama sırasında Novo Nordisk Yöneticisi Gordon Findlay bayıldı. Findlay'in sağlık durumun iyi olduğu ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasında bir kişi bayıldı.
Toplantıda ilaç fiyatlarına ilişkin duyuru yapılacağı sırada bayılan kişinin Novo Nordisk Yöneticisi Gordon Findlay olduğu ifade edildi.
SAĞLIK DURUMU NETLEŞTİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Findlay'in durumun iyi olduğu vurgulanarak "Beyefendi iyi durumda. Basın toplantısı kısa süre içinde devam edecek" ifadelerine yer verildi.
