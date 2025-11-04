Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çin'de gizlenen fotoğrafları Beyaz Saray paylaştı! Şi'nin tavırları gündem oldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz hafta Güney Kore’de düzenlenen APEC zirvesine katılmıştı. Şi, ülkesinde sergilediği resmi imajının aksine gülümseyip espri yaparken görüntülenirken, söz konusu fotoğraflar Çin medyasında neredeyse hiç yer almadı. 

Geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Nadir toprak elementlerinden soya fasulyesine birçok konunun ele alındığı bu toplantıda çekilen kareler Beyaz Saray tarafından servis edildi. 

Çin'de gizlenen fotoğrafları Beyaz Saray paylaştı! Şi'nin tavırları gündem oldu - 1. Resim

RAHAT VE ESPRİLİ TAVRI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yayımlanan görüntülerden birinde Trump’ın Şi'ye içeriği bilinmeyen bir kâğıt uzattığı görülüyor. Başka bir karede ise Çinli lider, gözleri kapalı bir şekilde gülümserken görüntüleniyor. 

Çin'de gizlenen fotoğrafları Beyaz Saray paylaştı! Şi'nin tavırları gündem oldu - 2. Resim

İki gün sonra ise, Çinli liderin Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile hediyeleştiği anlar kameralara yansıdı. 

'ARKA KAPI RİSKİ' GÖNDERMESİ YAPTI

Lee, Çinli lider Lee ve eşine Çin yapımı iki telefon hediye etti. Hediye takdimi esnasında Lee espriyle, "İletişim güvenliği nasıl?" diye sordu. Bu soruya kahkahalarla karşılık veren Şi Cinping ise, "Arka kapı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz," cevabını verdi. Arka kapı riski, bir kullanıcının cihazına bilgisi olmadan gizlice erişmeyi sağlayan bir yöntemdir.

Çin'de gizlenen fotoğrafları Beyaz Saray paylaştı! Şi'nin tavırları gündem oldu - 3. Resim

Şi'nin alışılmışın dışında sergilediği bu tavrı, ülkedeki inşa edilen resmi imajıyla büyük bir tezat oluşturdu. 

CNN International'da yer alan habere göre uluslararası basında yer bulan bu görüntüler Çin'in popüler sosyal medya platformları olan Douyin ve Xiaohongshu'da neredeyse hiç yer almadı.

