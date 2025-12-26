Yılbaşı özel haftasıyla ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz’de final heyecanı dorukta. Şeflerden oluşan yarışmacılar, haftanın son oylaması öncesi büyük ödül için son puanlarını bekliyor. 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi merak edilirken 22-26 Aralık haftası birincisi araştırılıyor.

2-26 Aralık haftasında yılbaşı konseptiyle yayınlanan yarışmada, beş yarışmacı beş gün boyunca mutfaktaki performanslarıyla hem rakiplerinden puan topladı. Final bölümünde eklenecek Zuhal Topal'ın son oylarıyla birlikte haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi netleşecek.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelen yarışmada kazanan isim, final gününde yapılacak son puanlamanın ardından açıklandı. Yarışmacıların hafta boyunca aldığı puanlara, finalde sunucu Zuhal Topal’ın oylarının eklenmesiyle genel sıralama belirlenirken birinci olan isim belli oldu.

250 bin TL'lik ödülün sahibi cuma günü yarışan Ufuk Şef oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünkü bölümü kim kazandı? Büyük ödülün sahibi belli oldu (22-26 Aralık haftası)

BU HAFTAKİ YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Elif Hanım

Serap Hanım

Turgay Bey

Engin Bey

Ufuk Bey

İLGİLİ HABERLER HABERLER 26 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve haftanın kazananı belli oluyor

Haberle İlgili Daha Fazlası