Haberler > Dünya > Trump'tan seçim öncesi Müslüman aday Mamdani'ye tehdit: Seçilirse fonları keserim

Trump'tan seçim öncesi Müslüman aday Mamdani'ye tehdit: Seçilirse fonları keserim

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan seçim öncesi Müslüman aday Mamdani&#039;ye tehdit: Seçilirse fonları keserim
Donald Trump, Tehdit, Demokrat Parti, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin en yakın rakibi Andrew Cuomo için destek çağrısı yaptı. Öte yandan ABD Başkanı, Mamdani'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine sağlanan federal fonları kısmakla tehdit etti.

New York Belediye Başkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Anketler kendisini "Demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani'yi önde gösterirken ABD Başkanı Donald Trump'dan yeni bir açıklama geldi.

Trump'tan seçim öncesi Müslüman aday Mamdani'ye tehdit: Seçilirse fonları keserim - 1. Resim

FEDERAL FONLARI KISMAKLA TEHDİT ETTİ

Daha önce Mamdani'ye "komünist akıl hastası" diyen ABD Başkanı, Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" tehditinde bulunarak şu açıklamada bulundu:

"Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." 

Trump'tan seçim öncesi Müslüman aday Mamdani'ye tehdit: Seçilirse fonları keserim - 2. Resim

MÜSLÜMAN ADAY ÖNDE!

New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı. Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

Trump'tan seçim öncesi Müslüman aday Mamdani'ye tehdit: Seçilirse fonları keserim - 3. Resim

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Erken oy kullanma işlemlerinin dün tamamlandığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak. Sandıklar yarın sabah 6'dan akşam 9'a kadar açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
