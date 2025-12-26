Bolu Valiliği, kentte yoğun kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulabileceğini açıklayarak uyardı.

SAAT VERDİ

Meteorolojik uyarılar peş peşe sıralanırken, bir uyarı da Bolu Valiliği’nden geldi. Bolu Valiliği, 'Meteorolojik Uyarı' başlığıyla bir duyuru yaptı. Duyuruda, kar yağışının bugün saat 23.00 sıralarında başlayacağı bildirildi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyarıldı. Yapılan açıklamada, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşacağı belirtildi. Valilik, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

20 SANTİMETRE UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı vurgulandı. 27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlı havanın, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

BUZLANMAYA DİKKAT

Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yağışla birlikte oluşabilecek muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur.

