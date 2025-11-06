ÖSYM 2026 sınav takvimi için geri sayım! YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav maratonunda bir dönem geride kalıyor. Adaylar, yıl boyunca çeşitli sınavlarda başarı sağlamak için ter döktü. 2025 yılının sonuna yaklaşılırken, gözler ÖSYM’nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takvimine çevrildi. Peki, YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES VE YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden duyurması bekleniyor.

2025 yılı sınav takvimi, 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu durum dikkate alındığında, ÖSYM 2026 sınav takviminin de Kasım 2025’te kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, güncel gelişmeleri buradan takip edebilecek. 2026 yılı sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ve YDS başvuru tarihleri de belirlenmiş olacak.

YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES VE YDS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): Üniversiteye girişte uygulanan Türkiye’nin en kapsamlı öğrenci seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşur. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı sınav, lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için büyük önem taşır.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı): Kamu kurum ve kuruluşlarına memur, öğretmen ve diğer personel atamalarında esas alınan merkezi sınavdır. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı oturumlar düzenlenir. KPSS, adayların genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi seviyelerini ölçer.

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı): Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına öğrenci alımı için yapılan sınavdır. ÖSYM tarafından organize edilen MSÜ, askeri kariyer hedefleyen gençler için ilk adımdır.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı): İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenir. DGS, adayların sözel ve sayısal becerilerini ölçer ve başarılı olanlara lisans tamamlama hakkı kazandırır.

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Lisansüstü programlara (yüksek lisans ve doktora) başvuru yapacak adaylar ile akademik kadro hedefleyenler için düzenlenir. ALES puanı, üniversitelerin lisansüstü başvurularında önemli bir değerlendirme kriteridir.

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): Akademik personel, kamu çalışanı ve dil tazminatı almak isteyen adayların yabancı dil seviyelerini ölçmek amacıyla yapılır. İngilizce başta olmak üzere birçok dilde uygulanır ve yıl içinde farklı dönemlerde düzenlenir.