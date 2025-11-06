İBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazeteciler için adli kontrol kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeleri alınan gazeteciler, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın 'yalan bilgiyi alenen yayma' ve 'suç örgütüne yardım etme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyete getirilen gazeteciler, ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılarak, emniyetten ayrıldı. Şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.