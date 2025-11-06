Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürüldü! Telefonlarına el konuldu...

Sabah 06.00 itibarıyla polis ekiplerinin gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine gittiği bildirildi. İki ismin de daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye götürüldüğü kaydedildi.

TELEFONLARINA EL KONULDU

Sevinç ve Oğhan’ın emniyete götürülürken telefonlarına el konulduğu öğrenildi.

SADECE İFADE VERECEKLER

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı bulunmadığı, yalnızca ifadelerinin alınacağı belirtildi. Buna rağmen her iki ismin de kolluk eşliğinde emniyete götürüldüğü ifade edildi.

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Çiftin Melisa ve Devrim Can adında iki çocukları var. Sevinç, eğitim hayatına memleketi Samsun'da başladı. 1981 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olan Sevinç, üniversite için Ankara'ya gitti. Sevinç, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Şaban Sevinç, gazetecilik kariyerine 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda başladı. 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçen Sevinç, 1990 yılında kısa bir dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nde kariyerine devam etti.

1992 yılında Hürriyet Gazetesi bünyesinde CHP ve Parlamento Muhabiri olarak kariyerini sürdürdü. 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisi üzerine TBMM tarafından RTÜK üyesi olarak seçildi.

2012 yılından Halk TV Genel Müdürlüğü olarak göreve başlayan Sevinç, 2019 yılında görevinden istifa etti. Sonrasında Bizim TV Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı...

YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Yavuz Oğhan gazetecidir. Mesleğe Ali Kırca’lı ATV’de gece muhabiri olarak başladı. 5 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra haber müdürlüğüne atandı. Star’da Uğur Dündar’ın Ankara temsilciliğinden sonra art arda CNN TÜRK’ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevini üstlendi. 2009 yılında şehir değiştirdi.

Ankara’dan İstanbul’a CNN TÜRK’ün haber koordinatörü olarak atandı. Posta ve Radikal gazetelerinde yönetici olarak çalıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Özgür tarafından gazeteci, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi.