Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?
EuroLeague, Fenerbahçe Beko, Basketbol, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroLeague’de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, İstanbul’da Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i ağırlıyor. Sarı lacivertli ekip, taraftarı önünde çıkış ararken maçın yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

Turkish Airlines EuroLeague’de yeni hafta kritik karşılaşmalara sahne oluyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 9. hafta maçında taraftarı önünde galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. 

FENERBAHÇE BEKO LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 9. hafta mücadelesinde 6 Kasım 2025 Perşembe günü sahasında LDLC ASVEL’i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde hedef, son haftalardaki kayıpları telafi ederek yeniden üst sıralara doğru ivme yakalamak.

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

Fenerbahçe’nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç öncesi yaptığı değerlendirmede hem savunma hem de hücum disiplininin önemine dikkat çekti. Jasikevicius, ASVEL’in fiziksel oyun yapısı ve ribaund gücüne karşı daha agresif ve tempolu oynamaları gerektiğini vurgularken, takım olarak çıkışa geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı internet üzerinden şifreli yayınla takip edebilecek. Maçın öncesi ve sonrası yorumlarla birlikte platformda yer alacak.

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL karşılaşması hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yakından izlenecek maçlar arasında. Mücadele aynı zamanda istatistiksel açıdan da dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 4 müsabakayı Fenerbahçe kazanırken, ASVEL’in bu sezon deplasman maçlarında henüz galibiyeti bulunmuyor. Sarı lacivertli ekip ise evinde oynadığı 7 maçın 5’ini kazanarak iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arzu Açıkgöz cinayetinde yeni detay! Kızı Dila annesini bıçakla tehdit etmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Ürek yaşıyor mu? Ünlü şarkıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor - HaberlerFatih Ürek yaşıyor mu? Ünlü şarkıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi - HaberlerBakan duyurdu! LGS tarihi belli olduKandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? - HaberlerKandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır?İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyor - Haberlerİnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyorUzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı oldu - HaberlerUzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı olduVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL? - HaberlerVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL?
Sonraki Haber Yükleniyor...