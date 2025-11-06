Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague’de yeni hafta kritik karşılaşmalara sahne oluyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 9. hafta maçında taraftarı önünde galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 9. hafta mücadelesinde 6 Kasım 2025 Perşembe günü sahasında LDLC ASVEL’i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde hedef, son haftalardaki kayıpları telafi ederek yeniden üst sıralara doğru ivme yakalamak.

Fenerbahçe’nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç öncesi yaptığı değerlendirmede hem savunma hem de hücum disiplininin önemine dikkat çekti. Jasikevicius, ASVEL’in fiziksel oyun yapısı ve ribaund gücüne karşı daha agresif ve tempolu oynamaları gerektiğini vurgularken, takım olarak çıkışa geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

FENERBAHÇE BEKO LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı internet üzerinden şifreli yayınla takip edebilecek. Maçın öncesi ve sonrası yorumlarla birlikte platformda yer alacak.

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL karşılaşması hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yakından izlenecek maçlar arasında. Mücadele aynı zamanda istatistiksel açıdan da dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 4 müsabakayı Fenerbahçe kazanırken, ASVEL’in bu sezon deplasman maçlarında henüz galibiyeti bulunmuyor. Sarı lacivertli ekip ise evinde oynadığı 7 maçın 5’ini kazanarak iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü.