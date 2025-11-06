Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: Maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak 4'üncü Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada 10 yeni takımın yanı sıra 3'üncü Eleme Turu'nda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü Eleme Turukura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacakmaçları kazanan 19 takım, grup aşamasına yükselecek. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimizsezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.
Türkiye Kupası'nda 4'üncüEleme Turu eşleşmeleri şöyle:
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
Yalova FK 77-Gaziantep FK
Boluspor-Kahta 02
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
Muğlaspor-Sipay Bodrum FK
Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor
Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
Fethiyespor-Bandırmaspor
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor
Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük