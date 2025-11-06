Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: Maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak 4'üncü Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada 10 yeni takımın yanı sıra 3'üncü Eleme Turu'nda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü Eleme Turukura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacakmaçları kazanan 19 takım, grup aşamasına yükselecek. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimizsezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: Maçlar ne zaman oynanacak? - 1. Resim

Türkiye Kupası'nda 4'üncüEleme Turu eşleşmeleri şöyle:

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor

Yalova FK 77-Gaziantep FK

Boluspor-Kahta 02

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer

Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol

Muğlaspor-Sipay Bodrum FK

Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor

Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor

Fethiyespor-Bandırmaspor

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor

Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967

Karacabey Belediyespor-Kocaelispor

Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor

Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

