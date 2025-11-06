İrem Derici Hollanda’da saldırıya uğradı! “Tırnaklarım kırıldı, ellerim zonkluyor”

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ nişanlısı Melih Kunukçu, Amsterdam’da izlemeye gittikleri Ajax–Galatasaray maçının öncesinde saldırıya maruz kaldı. Derici üzen olayı sosyal medyada anlattı. Paylaşımında, “Maça giremedim, odada ağladım durdum” ifadelerini kullandı.

Derici kendilerine saldıran kişilerin “maganda” tavırları sergilediğini ve arbede sırasında tırnaklarının dipten kırıldığını, ellerinin zonkladığını belirtti.

“BİRKAÇ MAGANDA ÜSTÜMÜZE GELDİ”

Yaşananları anlatan İrem Derici “Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik, tam ‘konu kapandı’ derken bu kez polisler peşimize takıldı. Melih’in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatıcı oldum resmen. Allah’tan world wide sevimliyim! Neyse, ‘Gidin odanıza, bu akşam çıkmayın’ falan dediler. Ben tabi Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi. Melih sonra inip polislerle konuştu, olayın aslını anlattı ama ne çare...” ifadelerini kullandı.

“ARBEDE SIRASINDA TIRNAKLARIM KIRILDI”

Derici, yaşanan olayın moralini ciddi şekilde bozduğunu ve planladığı konserler için motivasyonunu olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi. Devamında ise “Arbede sırasında tırnaklarım kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama döneceğim, 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum. Bu yıl beni motive eden tek şey buydu ama o kadar içlendim ki; ben güzel hiçbir şeyi hak etmiyorum sanırım ya... 1,5 kilometre uzaktaki stada biletim olmasına rağmen giremedim. Gerçekten bazı şeylerin olmayası var” dedi.

Şarkıcı, maç biletine rağmen stada ulaşamadığını ve yaşanan olayın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.