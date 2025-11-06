Collins Sözlüğü 2025’in kelimesini seçti

Collins İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının kelimesini 'vibe kodlama' olarak seçtiklerini duyurdu.

Yapay zeka öncüsü Andrej Karpathy tarafından ortaya atılan bu terim, kullanıcıların sadece ne istediklerini tanımlayarak uygulama veya yazılım oluşturmalarına imkan tanıyan ve kodlama sürecini arka planda yapay zekanın yönettiği yeni nesil geliştirme araçlarını tanımlıyor.

Collins sözlükbilimcileri, 2025'in başından bu yana kullanımda bir artış olduğunu belirterek, bunu yapay zekanın insan iletişimini nasıl yeniden şekillendirdiğinin bir sembolü olarak adlandırdı.

TEKNOLOJİDEN ETKİLENEN ÇOK SAYIDA MADDE VARDI

Collins Dictionary blogunda yayınlanan bir yazıya göre, bu yıl 24 milyar kelimeden oluşan Collins Corpus'tan seçilen kısa listede teknolojiden etkilenen çok sayıda madde yer aldı.

Bunlar arasında robotlar veya yapay zeka sistemleri için kullanılan alaycı bir terim olan "clanker", güçlü teknoloji yöneticilerinin oluşturduğu elit grupları ifade eden "biohacking" ve "broligarşi" yer alıyor.

Hayat tarzından ilham alan diğer terimler arasında "aura çiftçiliği", "Henry" ("yüksek gelirli, henüz zengin değil") ve iklim bilincine sahip seyahat tercihlerini ifade eden "ortak yerleşim" yer alıyor.

Collins'in yılın kelimesi olarak "vibe kodlama"yı seçmesi, dilin teknolojiyle birlikte nasıl evrildiğini mükemmel bir şekilde yansıtıyor," dedi Collins Genel Müdürü Alex Beecroft. "Bu, yapay zekanın kodlamayı daha erişilebilir hale getirdiği yazılım geliştirmede büyük bir değişime işaret ediyor."

Collins, 2024 yılında yılın kelimesi olarak yeni nesilde yankı uyandıran cesur, kaygısız ve kendine güvenen bir tavır olan "brat"ı seçti. Yapay zekanın günlük hayat üzerindeki artan etkisini yansıtmak için 2023 yılında "AI"yı seçti.