Cengiz Ünder’den Bilge Yenigül’e 8 milyonluk jest! Hayatının kararını verdi

Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, kız arkadaşı Bilge Yenigül ile evlilik kararı verdi. Ünder, Yenigül’e iki daire değerinde tektaş hediye etti.

8 MİLYONLUK TEKTAŞ GÖZ KAMAŞTIRDI

Cengiz Ünder’in evlilik teklifine evet diyen Bilge Yenigül, sevinç ve heyecanını yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Önceki gün arkadaş buluşmasında tebrikleri kabul eden ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaş ise herkesi adeta büyüledi.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Cengiz Ünder’in Bilge Yenigül’e aldığı tektaşın değeri 8 milyon lira olarak açıklandı. Tektaşın büyüklüğü ve değeri, çiftin evlilik yolundaki kararlılığını gözler önüne serdi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI, DÜĞÜN YAKIN

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, iki yıllık ilişkilerini bir adım daha ileri taşıyarak, önümüzdeki dönemde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Ünlü çiftin yakın çevresi, mutluluklarını sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşırken, ikilinin evlilik hazırlıklarına kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Futbol ve sosyal medya dünyasının dikkatle takip ettiği bu gelişme, hayranları tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Cengiz Ünder’in jesti, hem romantik bir sürpriz hem de çiftin birbirlerine duyduğu sevginin somut bir göstergesi olarak yorumlandı.