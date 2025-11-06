Kuzey Adalar, Kartal'da hayata geçiyor

Tanıtım toplantısında konuşan EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner şunları söyledi:

"Sayın Genel Müdürüm, Değerli Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları, Kuzey Adalar Projemizin tanıtım toplantısına hoş geldiniz.

Emlak Konut güvencesi, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. ile ŞUA İnşaat iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu özel projede sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum.

EPP olarak 45 yıllık müşavirlik, mühendislik ve proje yönetimi tecrübemizle Kuzey Adalar gibi nitelikli projeleri hayata geçiriyoruz. Kuzey Adalar Sayın Genel Müdürümüzün de belirttiği gibi, ülkemiz gayrimenkul sektörüne yaklaşık 30 milyar TL’lik bir katkı sağlayacak.

Bugün, yalnızca yeni bir konut projesini değil; şehir yaşamı, doğa ve modern mimarinin uyum içinde buluştuğu yeni bir yaşam merkezini tanıtıyoruz. Emlak Konut, gayrimenkul sektöründe her dönemde yenilikçi modellerle öncülük etmeyi sürdürüyor. “Yeni Yuvam Modeli” ile bu kez de faizsiz, peşinatsız, kurasız ve çekilişsiz bir sistem kurarak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını kolaylaştırdı.

Bu vizyoner adımıyla hem sektöre hem de vatandaşlarımıza yeni bir ufuk kazandıran Genel Müdürümüz Sayın Yasir Yılmaz başta olmak üzere, Emlak Konut ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu güçlü vizyonun bir parçası olmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Emlak Konut’un güçlü iştirak şirketlerinden biri olarak; müşavirlik, proje geliştirme, müteahhitlik, satış ve pazarlama faaliyetlerimizde kamu güvencesini temel alıyor, ülkemizin şehircilik vizyonuna değer katan insan odaklı projeler üretmeye devam ediyoruz.

Sayın Genel Müdürüm, Değerli Misafirler,

Kuzey Adalar, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle, İstanbul’un denize açılan penceresi Kartal’da hayata geçiyor. Ve şimdi, bu güçlü iş birliğinin ürünü olan, Emlak Konut’un vizyonunu ve Yeni Yuvam Modeli’nin gücünü yansıtan Kuzey Adalar Projemizden sizlere bahsetmek istiyorum.

Toplam 90 bin metrekarelik arsa üzerinde yükselen Kuzey Adalar;

• 45 bin metrekare peyzaj alanı,

• 25 bin metrekare yekpare bahçe,

• 5 bin 200 metrekare sosyal tesis,

• Tüm ihtiyaçlara cevap veren 132 mağaza,

• 2 bin 281 konut ve 132 ticari ünite ile bölgenin en kapsamlı karma yaşam projelerinden birini oluşturuyor.

“Yeni Yuvam Modeli” sayesinde vatandaşlarımız bu projede faizsiz, peşinatsız, çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor.

Böylece Kuzey Adalar, yaşam kalitesi ve yatırım değeri açısından bölgesinin öncü projesi konumuna yükseliyor. Projemiz, Marmaray’ın Yunus durağına yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakika, Adalar ve Yalova’ya giden feribot iskelesine 5 dakika uzaklıkta konumlanıyor. Ayrıca E5 karayolu bağlantısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kolay erişim sağlıyor. Bostancı’dan Tuzla’ya uzanan sahil hattına yaya ulaşımı, projeye ayrı bir değer katıyor; denizle iç içe, dinamik bir şehir yaşamı sunuyor. Kuzey Adalar yalnızca konumu ile değil; çevresindeki eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, kamu binaları ve üniversiteler ile de yüksek yatırım potansiyeline sahip bir proje.

Burada yaşam konforunu artırmak için her detay özenle tasarlandı:

• Kapalı otopark,

• Yüzme havuzu,

• Spor alanları,

• Çocuk oyun alanları ve

• 132 mağazalık alışveriş merkezi ile hem aileler hem yatırımcılar için güçlü bir değer oluşturuyoruz.

Sayın Genel Müdürüm, Değerli Misafirler,

Seçkin markalara ev sahipliği yapacak ticari alanlar, yalnızca projenin değil, tüm bölgenin sosyoekonomik canlılığını artıracak. Kuzey Adalar; modern mimarisi, Adalar manzarası ve doğal çevresiyle İstanbul’un yeni yaşam merkezi olma iddiasını taşıyor.

Projemizde; geniş daireler, bahçe dubleksleri, villalar, modern rezidanslar ve az katlı baza süitler yer alıyor. Her yaş ve beklentiye uygun konut tipleriyle, aileler için huzurlu, yatırımcılar için kazançlı bir yaşam alanı oluşturduk. EPP olarak tüm projelerimizde olduğu gibi burada da çevreye duyarlı, enerji verimli ve sürdürülebilir bir planlama anlayışını benimsedik. Yeşil bina kriterleri ve sıfır atık uyumuyla geliştirilen proje, insan odaklı şehircilik vizyonumuzun güçlü bir örneğidir. Bu özel projede emeği geçen Emlak Konut ailesine, iş ortağımız ŞUA İnşaat’a ve titizlikle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kuzey Adalar yalnızca bir yaşam projesi değil; kendini daha iyi bir yaşama adayanlar için güvenin, iş birliğinin ve kamu vizyonunun simgesi olarak İstanbul’un yeni değerlerinden biri olacaktır.

Katılımız için bir kez daha teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım."