Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı!
İstanbul, Ege Yapı, Ispartakule, Konut, Promosyon, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Yapı, İstanbul’un yükselen bölgelerinden Ispartakule’de hayata geçirdiği ModernYaka projesinde başlattığı avantajlı finansman kampanyasıyla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Peşinatsız, ara ödemesiz ve taşınmaya hazır hemen teslim avantajıyla sunulan kampanyada, yüzde 100’e varan kredi imkânı ile 60 ay vadede yüzde 1,89, 120 ay vadede yüzde 1,99 faiz oranı uygulanıyor.

Küçükçekmece Gölü kıyısında konumlanan ModernYaka, geniş sosyal alanları, aile odaklı tasarımı ve ulaşım kolaylığıyla hem oturum hem yatırım için öne çıkıyor.

Ege Yapı, İstanbul’un hızla değer kazanan bölgelerinden Ispartakule’de geliştirdiği ModernYaka projesinde ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı bir finansman kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yatırımcı ve konut alıcılarına, peşinatsız, ara ödemesiz ve hemen teslim fırsatlarıyla birlikte 60 ay vadede yüzde1,89, 120 ay vadede yüzde1,99 faiz oranı ve yüzde 100’e varan kredi imkânı sunuluyor. “Kira öder gibi ev sahibi olma” olanağı sağlayan bu kampanya, uygun finansman koşullarıyla özellikle ilk kez konut sahibi olmak isteyenlere yeni bir kapı açıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE KONUMU VE GÜÇLÜ ULAŞIM AĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR 

Küçükçekmece Gölü kıyısında, Avcılar’da konumlanan ModernYaka; 4 blokta 522 konut ve 53 ticari üniteden oluşuyor. 1+1’den 4+1’e kadar geniş balkonlu daire tipleriyle modern şehir hayatını doğayla buluşturuyor. Yaklaşık 91 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, panoramik göl ve doğa manzarasının yanında, mağaza ve kafelerle hayatı evinizin önüne taşıyor.
Çevreye duyarlı bir yaklaşımla tasarlanan projenin yüzde 70 oranında yeşil alan avantajı sayesinde doğayla iç içe, ferah bir hayat mümkün hale geliyor. Kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, kafe alanı, çocuk oyun parkları ve yürüyüş parkurları bulunan sosyal tesisleriyle sakinlerine zengin bir hayat alanı sunuyor. 

Ege Yapı’dan ModernYaka’da 60 ve 120 ay vade ve hemen teslim avantajıyla finansman fırsatı! - 1. Resim

İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde yer alan ModernYaka, Avrupa ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarına yakınlığı, İstanbul Havalimanı’na yalnızca 30 dakikalık mesafesi ve üç köprünün bağlantı yollarına kolay erişimi ile şehrin ana ulaşım akslarına üstün bir konum avantajı sunuyor. Yapımı planlanan Mahmutbey–Esenyurt metro hattının proje alanına yürüme mesafesinde olması ulaşım konforunu bir adım öteye taşıyor. Tüm bu olanaklar, ModernYaka’yı hem oturum hem yatırım açısından İstanbul’un güçlü cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor. Proje, zemin etütleri ve deprem yönetmeliklerine uygun mühendislik altyapısıyla tasarlanmış olup, uzun ömürlü ve güvenli bir hayat imkânı sunuyor.

Sadece lokasyonuyla değil; aile odaklı konsepti, çevre dostu planlaması ve göl manzaralı mimarisiyle de öne çıkan ModernYaka, yeni kampanya ile ev sahibi olmayı her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de korkutan deprem! İşte ilk verilerTürkiye Bulgaristan maçı nerede, ne zaman oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apartments by Marriott Bonvoy, Türkiye’ye geliyor - Şirket HaberleriApartments by Marriott Bonvoy, Türkiye’ye geliyorTürk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek - Şirket HaberleriTürk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrekTRAKON LITE’a, Mavi Vatan’ı koruma görevi - Şirket HaberleriTRAKON LITE’a, Mavi Vatan’ı koruma göreviÜlker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı - Şirket HaberleriÜlker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladıHayhay Finansal Hizmetler Grubu’nda yeni dönem: Adem Aykın, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve başladı - Şirket HaberleriHayhay Finansal Hizmetler Grubu’nda yeni dönem: Adem Aykın, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve başladıEn uygun araç kiralama fiyatları nasıl bulunur? - Şirket HaberleriEn uygun araç kiralama fiyatları nasıl bulunur?
Sonraki Haber Yükleniyor...