500 bin sosyal konut Bursa'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 500 bin sosyal konut projesi Bursa'da nerede yapılacak merak ediliyor. Bu kapsamda Bursa’da yapılacak 17 bin 225 konutun ilçelere göre dağılımı açıklandı.

500 BİN SOSYAL KONUT BURSA’DA NEREDE YAPILACAK?

Bursa genelinde gerçekleştirilecek sosyal konut projesi, 15 ilçede hayata geçirilecek. Şehrin hem merkez hem de ilçelerinde planlanan projeler ile dar ve orta gelirli ailelerin uygun koşullarda ev sahibi olması hedefleniyor. Konutların bulunduğu bölgelerde altyapı, sosyal donatı alanları ve sosyal merkezleri de projeye dahil edilecek.

Bu kapsamda TOKİ, Bursa’nın nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacına göre dağılım yaparak, en fazla konutun Karacabey, İnegöl ve Gemlik ilçelerinde inşa edileceğini bildirdi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BURSA’DA HANGİ İLÇELERDE YAPILIYOR?

TOKİ verilerine göre il genelinde toplam 17 bin 225 konut inşa edilecek. En yüksek payı 5 bin 500 konut ile Karacabey alırken, İnegöl 4 bin, Gemlik ise 3 bin konutla projede öne çıkıyor. Bursa’nın diğer ilçelerinde yapılacak planlamalar da belirlendi.

Kestel’de bin, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’da 750’şer, Yenişehir’de 500, Orhangazi’de 400, Gürsu ve Mudanya’da 300’er konut inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca İznik’te 250, Orhaneli’de 175, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta ise 100’er konut yapılacak.

TOKİ EVLERİ BURSA ÖDEME PLANI

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planları da açıklandı.

İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL fiyatla satılacak. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat sonrası aylık taksitler 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL arasında değişecek.