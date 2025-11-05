Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler...

Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler...
Dar gelirli vatandaşlara yönelik 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı TOKİ projesi için başvurular 10 Kasım-15 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Uygun ödeme koşullarıyla beraber ev sahibi olma imkânı sunan proje kapsamında Mardin'de 5 bin 357 konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "herkes için güvenli konut" vizyonuyla hayata geçirelicek TOKİ projesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek projede; 1+1, 65 m² ve 80 m²’lik 2+1 daireler 1 milyon 800 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aylık taksitler ise 6 bin 750 TL'den başlayacak. Mardinde ise 3 bin 357 konut yapılacak.

MARDİN'DE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Mardin’de Artuklu, Dargeçit, Derin, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçesine TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI MARDİN'DE NE KADAR?

Mardin’de satışa sunulacak TOKİ konutlarında; 55 m² 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL, 65 m² 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL ve 80 m² 2+1 daireler 2 milyon 650 bin TL olacak. Tüm konutlarda %10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Aylık taksitler sırasıyla 6.750 TL, 8.250 TL ve 9.938 TL olarak belirlendi.

 

