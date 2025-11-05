Mardin TOKİ konutları olan ilçeler hangileri? İşte Mardin TOKİ sosyal konut projelerinin yer alacağı bölgeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "herkes için güvenli konut" vizyonuyla hayata geçirelicek TOKİ projesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek projede; 1+1, 65 m² ve 80 m²’lik 2+1 daireler 1 milyon 800 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aylık taksitler ise 6 bin 750 TL'den başlayacak. Mardinde ise 3 bin 357 konut yapılacak.

MARDİN'DE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Mardin’de Artuklu, Dargeçit, Derin, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçesine TOKİ konutları yapılacak.