Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! 7 CHP'li belediye başkanı da yargılanacak

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bu gelişmenin ardından gözaltı ve tutuklamalar yapılırken bugün Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın yapılacağı tarihi önümüzdeki günlerde belirleyecek.

7 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI YARGILANACAK

578 sayfalık iddianamede 200 sanık yargılanacak. Sanıkların arasında 7 CHP'li belediye başkanı da bulunuyor. Bu isimlerden bazıları şu şekilde; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin.

Aziz İhsan Aktaş

ELEBAŞI AKTAŞ, CHP'Lİ BELEDİYELERE ARAÇ VE PARA VERMİŞ!

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sisteminin devamı için, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li belediye başkanlarına ve siyasilere 2024'teki yerel seçimler öncesi rüşvet olarak para ve araç verdiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE YÖNELİK RÜŞVET İDDİALARI VAR

Öte yandan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne elektronik postayla yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihalelerde firmalarının sahibi Aktaş'ın görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile diğer CHP yetkililerine 100 milyon lira rüşvet dağıtıldığı iddiasına da yer verildi.

Gizli tanık "Yaprak", iddianamede, şüpheli Aktaş'ın yakınları üzerinden kurduğu 14-15 firma ve bunlara ait yan firmalar aracılığıyla ihalelere katıldığını, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi kurumlarla irtibatlı olduğunu, birçok ihalenin "adrese teslim" olarak düzenlendiğini öne sürdü.

AKPOLAT'IN 7 MİLYON TL RÜŞVET ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın, şüpheli Alican Abacı aracılığıyla Aktaş'tan 25 Şubat 2021'de 7 milyon 500 bin lira rüşvet aldığı öne sürüldü.