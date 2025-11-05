Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

MHP lideri Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olur" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş sorusu yönetildi. Erdoğan "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi hayırlı olacaktır" sözleri ülke gündemini hareketlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin kararının kesinleşmesi de Demirtaş'ın tahliye edilebileceği söylemlerini artırdı.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ SORULDU

TBMM'deki grup toplantısının ardından bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Erdoğan "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarını grup toplantısında net şekilde yalanlayan Erdoğan'a ayrıca "Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı, "Her an her şey olabilir, görüşebiliriz elbette" dedi.

BAKAN TUNÇ DA AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da toplantı öncesi yaptığı açıklamada Demirtaş'ın tahliyesine yönelik olarak şunları söyledi: "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" 

 

