Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiltere Premier Lig devi Chelsea arasında oynanacak. Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda soruları ise futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.
KARABAĞ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Karabağ ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yer alan Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu’nda gerçekleşecek.
KARABAĞ - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Karabağ - Chelsea karşılaşması Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.
KARABAĞ - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Karabağ: Kochalski, M. Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Bicalho, Borges, Durán, Andrade, Zoubir, Akhundzade
Chelsea: Sánchez, Gusto, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella, Lavia, Caicedo, Neto, Enzo Fernández, Gittens, Guiu