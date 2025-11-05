Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
Şampiyonlar Ligi, Karabağ, Chelsea, Azerbaycan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiltere Premier Lig devi Chelsea arasında oynanacak. Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda soruları ise futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Bakü’ye taşınıyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, güçlü İngiliz ekibi Chelsea ile sahasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor - 1. Resim

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Karabağ ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yer alan Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor - 2. Resim

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Karabağ - Chelsea karşılaşması Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor - 3. Resim

KARABAĞ - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Karabağ: Kochalski, M. Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Bicalho, Borges, Durán, Andrade, Zoubir, Akhundzade

Chelsea: Sánchez, Gusto, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella, Lavia, Caicedo, Neto, Enzo Fernández, Gittens, Guiu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isimÇarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu - HaberlerÇarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isim - Haberler5 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte birinci olan isimBOTAŞ 223 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu - HaberlerBOTAŞ 223 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu500 bin sosyal konut İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? - Haberler500 bin sosyal konut İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları artacak mı, sabit mi kalacak? Ödeme planı açıklandı - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları artacak mı, sabit mi kalacak? Ödeme planı açıklandı5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri.... - Haberler5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri....
Sonraki Haber Yükleniyor...