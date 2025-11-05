Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Bakü’ye taşınıyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, güçlü İngiliz ekibi Chelsea ile sahasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Karabağ ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yer alan Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu’nda gerçekleşecek.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Karabağ - Chelsea karşılaşması Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

KARABAĞ - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Karabağ: Kochalski, M. Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Bicalho, Borges, Durán, Andrade, Zoubir, Akhundzade

Chelsea: Sánchez, Gusto, Acheampong, Adarabioyo, Cucurella, Lavia, Caicedo, Neto, Enzo Fernández, Gittens, Guiu