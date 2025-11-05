Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri....
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Kandili Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremler anlık olarak paylaşılmaktadır. Vatandaşlar, bulundukları bölgede hissedilen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden öğrenebiliyor. İşte 5 Kasım 2025 tarihli güncel depremler....

Türkiye genelinde her gün farklı büyüklüklerde birçok deprem yaşanmaktadır. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. 

AFAD verilerine bakıldığında, bugün Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir depremiyle beraber gün içinde yaşanan tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri 5 Kasım 2025 tarihli son depremler listesi üzerinden paylaşılmaktadır. 

5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri.... - 1. Resim

5 KASIM DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, en son Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da, 1.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Gün içinde aynı bölgede peş peşe küçük çaplı sarsıntılar da kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

2025-11-05 11:29:2439.1777828.323614.271.2
2025-11-05 11:26:1139.1969428.124726.991.3
2025-11-05 11:17:5639.1716728.237227.01.1
2025-11-05 11:15:4739.1705628.306676.961.0
2025-11-05 11:12:2939.2888928.114449.361.3
2025-11-05 11:03:0839.2219428.17755.521.2
2025-11-05 10:54:5539.1911128.2380610.481.1
2025-11-05 10:52:4439.1719428.254448.291.4
2025-11-05 10:48:3839.1552828.238336.811.0
2025-11-05 10:46:3939.1083328.321947.00.7
2025-11-05 10:16:2439.2205628.189725.051.4
2025-11-05 10:16:2341.2736124.5847215.294.5

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri.... - 2. Resim

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, FB GS derbisi hangi gün, saat kaçta?
