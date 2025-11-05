5 Kasım deprem oldu mu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri....

Türkiye genelinde her gün farklı büyüklüklerde birçok deprem yaşanmaktadır. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor.

AFAD verilerine bakıldığında, bugün Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir depremiyle beraber gün içinde yaşanan tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri 5 Kasım 2025 tarihli son depremler listesi üzerinden paylaşılmaktadır.

5 KASIM DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, en son Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da, 1.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Gün içinde aynı bölgede peş peşe küçük çaplı sarsıntılar da kaydedildi.