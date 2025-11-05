5 Kasım Dolunay saat kaçta? Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek

Kasım ayının gökyüzü takviminde önemli bir yer tutan Süper Ay, Ay’ın dolunay evresindeyken Dünya’ya en yakın konumda olmasıyla oluşuyor. Ay'ın bu hali, sıradan dolunaylara kıyasla daha büyük ve daha parlak görülebiliyor. 5 Kasım 2025’te gerçekleşecek Dolunay’ın saat kaça gözlemlenebileceği ve Türkiye’den nerede izlenir merak konusu.

5 KASIM DOLUNAY SAAT KAÇTA?

Kasım Dolunayı, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 16.19’da tam fazına ulaşacak. Bu saat, Ay’ın dolunay halinin astronomik olarak gerçekleştiği anı ifade ediyor. Türkiye’de bu zaman dilimi gün ışığına denk geldiği için gözlem açısından en ideal görüntü gün batımından sonra mümkün olacak.

Akşam saatlerinde gökyüzünün kararmasıyla birlikte Dolunay daha net şekilde izlenebilecek. Hava koşullarının açık olması halinde gözlem yapanlar Ay’ın normalden daha parlak bir görüntü sunduğunu fark edebilecek. Daha iyi gözlem için şehir ışıklarından uzak, açık alanlara gidilmesi tavsiye ediliyor.

SÜPER AY NE ZAMAN?

Süper Ay olarak adlandırılan bu özel Dolunay da 5 Kasım’da gerçekleşiyor. Ay, Dünya’ya en yakın konuma ulaştığı için bu dolunay Süper Ay kabul ediliyor. Gözlemlenen parlaklığın yaklaşık yüzde 30’a kadar artabileceği, Ay’ın ise yüzde 7-14 arasında daha büyük görünebileceği belirtiliyor.

5 Kasım’daki Süper Ay’ın, son yıllardaki en yakın konumlardan biri olması nedeniyle dikkat çekmesi bekleniyor.

SÜPER AY TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Süper Ay, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Dolunayın tam faz anı gündüz saatlerine denk gelse de Türkiye’de gün batımı sonrası Ay ufuk çizgisine yükseldikçe parlak görüntü net şekilde izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olması gözlem açısından önem taşıyor.

Gökyüzünün kapalı olması halinde görüntü netleşmeyebilir. Bu nedenle yüksek bulutluluk oranlarının olmadığı ve şehir aydınlatmasından uzak bölgelerde gözlem öneriliyor.

SÜPER AY İLE NORMAL DOLUNAY ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Süper Ay, Ay’ın dolunay evresindeyken Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle oluşur. Bu durumda Ay hem daha büyük hem de daha parlak görünür. Normal bir dolunaya göre yaklaşık yüzde 7-14 daha büyük ve yüzde 30’a kadar daha parlak olabilir.