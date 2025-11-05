ASKİ tarafından su kesintisi duyurusu yapıldı! 5 Kasım Ankara’da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisine dair detaylı bilgi paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen arıza kapsamında 5 Kasım Salı yani bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceği belirtildi. Ankara’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Polatlı yer alıyor.

5 KASIM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara Polatlı'da yaşayan plansız su kesintisi, şebeke hattındaki arıza kapsamında meydana geldi. Ankara Polatlı'da sular 5 Kasım 2925 Çarşamba günü saat 15.00'de gelmesi beklenmektedir.

Arıza Tarihi: 5.11.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 5.11.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı, Yeni Mahallesi Bir Kısmı, Zafer Mahallesi Bir Kısmı