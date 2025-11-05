Viktoria Plzen hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

UEFA turnuvalarında gösterdiği performansla tanınan Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Toplam kadro değeri, genç ve uluslararası oyuncu ağırlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

VİKTORİA PLZEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Viktoria Plzen, Orta Avrupa ülkesi olan Çekya’nın Plzen şehrini temsil ediyor. 1911 yılında kurulan kulüp, ülke futbolunun en üst ligi olan 1. liga’da mücadele ediyor. Çek futbolunun son yıllarda öne çıkan ekiplerinden biri olan Viktoria Plzen, özellikle 2010 sonrası yakaladığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi.

Kulüp, 2011’de kazanılan ilk lig şampiyonluğunun ardından hem yerel ligde hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne birçok kez katılan Plzen, Avrupa arenasında Barcelona, Bayern Münih, Napoli ve Fenerbahçe gibi önemli rakiplerle karşılaştı. Özellikle 2012-13 sezonunda Napoli’yi eleyerek son 16’ya kalması kulüp tarihindeki en dikkat çekici başarılarından biri olarak öne çıktı.

VİKTORİA PLZEN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Viktoria Plzen’in 2025-26 sezonu itibarıyla güncel kadro değeri yaklaşık 52.23 milyon euro seviyesinde bulunuyor. 26 oyuncudan oluşan kadroda yaş ortalaması 25.6 olarak hesaplandı. Takımın kadrosunda 11 yabancı futbolcu yer alırken, 9 oyuncu ülkelerinin A milli takım forması giyiyor. Bu yapı, takımın hem yerel yetenekleri geliştirme hem de uluslararası tecrübeye sahip futbolcularla rekabet etme stratejisini gösteriyor.

Kadroda en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular arasında 6.5 milyon euro ile Liberyalı stoper Sampson Dweh ve 6.5 milyon euro değerindeki Nijeryalı forvet Rafiu Durosinmi öne çıkıyor. Orta sahada ise Çek futbolcu Lukas Cerv, 5.5 milyon euro değeriyle takımın en önemli yerli isimlerinden biri konumunda.

VİKTORİA PLZEN HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Viktoria Plzen, Çekya’nın en üst seviye futbol ligi olan 1. liga’da mücadele ediyor. Kulüp, son yıllarda ligde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında yer alıyor.

VİKTORİA PLZEN'İN STADYUMU NEREDE VE KAPASİTESİ NEDİR?

Kulüp, iç saha maçlarını Plzen’de bulunan Doosan Arena adlı stadyumda oynuyor. Stadyumun kapasitesi 11.700 seyirci olarak kayıtlı.