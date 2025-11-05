Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, FB GS derbisi hangi gün, saat kaçta oynanacak açıklandı! Dev derbi maçı için geri sayım başlarken taraftarlar ise detayları heyecanla takip ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Şampiyonluk yarışının dev karşılaşması ligde 14. haftanın en önemli mücadelesi olacak!

FB GS DERBİSİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

FB GS derbisi Kadıköy’de bulunan Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluştan resmi açıklama geldiğinde detaylar güncellenecek.