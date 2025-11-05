Fenerbahçe'nin Avrupa'da 294'üncü sınavı: Viktoria Plzen'le 3'üncü randevu

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler,Kupa 2'de bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Plzen ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı. Süper Lig'de Beşiktaş derbisini kazanarak yükselişini sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

12 YIL SONRA TEKRAR RAK İ P OLDULAR

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile ilk defa, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2012-2013'te karşılaştı. Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar giden yolda sarı-lacivertliler, rakibini son 16 turunda elemeyi başardı. Deplasmanda oynanan ilk maçta Pierre Webo'nun golüyle galibiyete uzanan sarı-lacşvertliler, evinde 1-1 berabere kalarak tur atladı. İki ekip 14 Mart 2013 tarihinden sonra 3'üncü defakozlarını paylaşacak.

A VRUPA'DA 294' Ü NC Ü MA Ç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 294'üncümaçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 293 maçta 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.

KUPA 2'DE 152'NC İ MA Ç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Fenerbahçe, Kupa 2'de 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

Ç EKYA TAKIMLARI İ LE 16'INCI M Ü CADELE

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 defa mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.

MARTIN HYSKY Y Ö NET İ M İ NDE Ç IKI Ş A GE Ç T İ

Viktoria Plzen, Çekya Ligi'nde bu sezon 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Çekya ekibi, Martin Hysky ile 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi, 1'i de yerel kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Plzen ekibi, ligde 25 puanla 4'üncüsırada yer alıyor. Takımda Rafiu Durosinmi, tüm kulvarlarda 11 golle takımının en golcü ismi olarak ön plana çıktı. Matej Vydra 9 gollük katkı sağlarken Ganalı oyuncu Prince Kwabena Adu'nun ise 6 golü bulunuyor.

A VRUPA GOLC Ü S Ü KEREM AKT Ü RKO Ğ LU

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 3'üne imza attı.Söz konusu 3 müsabakaya da 11'de başlayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Nice maçında 2, Stuttgart maçında bir gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu.

HOLLANDALI HAKEM EK İ B İ

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ile Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapacak. Higler'e AVAR'da Richard Martens eşlik edecek.