Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası! Enkazı kaldırdı, Kanarya kanatlandı

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe camiası Beşiktaş zaferinin mutluluğunu yaşarken, biz de sarı lacivertlilerin zirve yürüyüşünü inceledik. Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak bir basamak yükselen, ensesine yapıştığı liderle arasındaki farkı 4’e düşüren sarı lacivertlilerde başarının mimarları Sadettin Saran - Domenico Tedesco ikilisi. Ali Koç’tan bayrağı devraldıktan sonra camia içinde dostluk ateşi yakan Saran hem Domenico Tedesco’ya sahip çıktı hem oyunculara destek verdi. Başkanın bu sıcak ve samimi yaklaşımı aile ortamının yeniden tesis edilmesini sağlarken Tedesco da üzerine düşeni yaptı.

İlgili Haber Derbi haftasından Fenerbahçe kârlı çıktı: Zirvede işler değişti

KREDİYİ DOĞRU KULLANDI

Saran başkan seçildiğinde “Tek ihtiyacım zaman” diyen Domenico Tedesco kendisine sunulan fırsatı iyi değerlendirdi. İtalyan hoca, oyuncularla yakın ve dürüst bir iletişim kurarak Jose Mourinho’nun yıktığı güven duvarını inşa etti. Kariyere değil, performansa odaklanarak forma adaleti sağlayan Tedesco, kısa sürede bir omurga oluşturdu. Mourinho’nun aksine takımını Beşiktaş maçına “derbi” bilinciyle hazırlayan İtalyan emeklerinin karşılığını da aldı. Saran - Tedesco iş birliğiyle huzurlu bir ortama kavuşan futbolcular, korkularından sıyrıldı ve yeniden arma için oynamaya başlayınca seriye derbi zaferi de eklendi.

GİZLİ KAHRAMAN

Fenerbahçe’nin başarısında futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın emeğini de unutmamak gerek. Göreve geldiğinden beri adeta Samandıra’da yaşayan Torunoğulları, takımın her derdini çözen adam rolünde.

ENKAZI KALDIRDI

Fenerbahçe’nin “çaylak” hocası Domenico Tedesco, ilk derbisinden zaferle ayrıldı. Jose Mourinho’yla dibe vuran takımı ayağa kaldıran İtalyan, resmî maçlarda üst üste dört galibiyet alarak sarı lacivertlilerin bu sezonki en iyi serisine imza atarken Portekizlinin izlerini kısa sürede sildi. Süper Lig’de bu sezon Mourinho’yla bir galibiyet, bir beraberliği olan Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşarken, İtalyan bütün istatistiklerde Portekizlinin üzerine çıktı.

TAKIM KENDİNE GELDİ

Tedesco, topla oynama oranını yüzde 58,5’tan 61,1’e yükseltirken, atılan gol sayısı da 1,50’dan 1.88’e geldi. Fenerbahçe, Mourinho’nun 3,00 net pozisyon üreten takımından 3.13’leri bulan bir ekibe dönüşürken, gol yememe oranı yüzde 50’de kaldı. Ancak Mourinho, iki maçta bir gol yerken, bu rakam Tedesco’yla 8 maçta 4 maça tekabül etti. Puan ortalaması 2’den 2,25’e çıkarken Fenerbahçe’de büyük bir sıçrama yaparak liderin 4 puan gerisinde ikinciliğe yerleşti.

İSMAİL PARLIYOR

Tedesco ile formayı tapulayan İsmail Yüksek futboluyla her gün biraz daha büyüyor. Kariyerine 10 olarak başlayan, Tedesco ile 8’e dönüşen millî yıldız gerçek yerini bulmuş görünüyor. Derbide kendisini izleyen Brighton ve Stuttgart scoutlarını hayran bırakan İsmail’in talipleri artıyor, ancak Fenerbahçe’nin onu bırakmaya niyeti yok.

ASENSİO HIRS YAPMIŞ

Türkiye kariyerindeki ilk derbide gol atarak galibiyete katkı sağlayan Marco Asensio, Beşiktaş taraftarının kendisini hırslandırdığını söyledi. Korner atarken kafasına atılan yabancı maddelerin motivasyonunu artırdığını dile getiren İspanyol, “O andan sonra daha fazla hırslandım. Kazanmayı daha çok istedim” itirafında bulundu.

ARANAN KAN BULUNDU

Golcü pozisyonunda formsuz En-Nesyri’ye mahkûm kalan Fenerbahçe, Jhon Duran’ın derbi performansıyla rahat bir nefes aldı. Teknik heyetin özel olarak derbiye hazırladığı Kolombiyalı artık daha fazla süre alacak. Tedesco, ilerleyen maçlarda En-Nesyri’yi kızağa çekip Duran’a forma verecek.