Brezilya Milli Takımı'nda Ancelotti'den Ederson kararı
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldız file bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'ndan davet aldı.
BREZİLYA'NIN ADAY KADROSUNA ÇAĞRILDI
Ederson, Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından Senegal ve Tunus ile oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi.
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.
Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
FENERBAHÇE'DE 8 MAÇA ÇIKTI
Brezilyalı yıldız, bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı ve 4 maçta kalesini gole kapattı. Brezilya Milli Takımı'nın formasını kariyerinde 29 kez giyen Ederson, 13 müsabakada kalesini gole kapattı. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.