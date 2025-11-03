Brezilya Milli Takımı'nda Ancelotti'den Ederson kararı

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldız file bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'ndan davet aldı.

BREZİLYA'NIN ADAY KADROSUNA ÇAĞRILDI

Ederson, Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından Senegal ve Tunus ile oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

FENERBAHÇE'DE 8 MAÇA ÇIKTI

Brezilyalı yıldız, bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı ve 4 maçta kalesini gole kapattı. Brezilya Milli Takımı'nın formasını kariyerinde 29 kez giyen Ederson, 13 müsabakada kalesini gole kapattı. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.