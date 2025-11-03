Edin Dzeko ile tartışmıştı, görevine son verildi

Serie A'da bu sezon galibiyet yüzü görmeyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Teknik Direktör Stefano Pioli'nin Fiorentina macerasında sona gelindi.

Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina, Teknik Direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla ayrılık sürecinin detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Son olarak Lecce'ye mağlup olan ve henüz galibiyetle tanışamayan Fiorentina'nın ligdeki 3 puan hasreti 10 maça çıktı. Stefano Pioli'nin ekibi bu sezon ligde 4 beraberlikle 4 puan topladı.

DZEKO ELEŞTİRMİŞTİ

Edin Dzeko, Konferans Ligi’nde Rapid Wien’i 3-0’la geçtikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." sözleriyle Pioli'yi eleştirmişti.