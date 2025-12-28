Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda milyonlarca hap ve kilogramlarca uyuşturucu yakalanırken, ele geçirilen maddeler imha edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor. Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan çok miktarda uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmaları kapsamında; Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI AÇIKLANDI

Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen operasyonlar neticesinde; 2 milyon 500 bin adet ecstasy, 170 bin 500 adet captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Söz konusu olaylarla ilgili olarak Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, ülkenin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

