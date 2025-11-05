Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu

Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3'üncü sınıf öğrencisi Aras Şamlı'nın okul başkanlık seçimindeki vaadini yerine getirdi. Milli oyuncu, ilkokul öğrencilere 'başarı' tavsiyesinde bulundu. Aras Şamlı ise "Vaatlerden en büyüğünü gerçekleştirdim" dedi.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadinde bulunan 3-C öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj attı.Fenerbahçe forması giyen Aktürkoğlu, mesaja "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" cevabını verdikten sonra sözünü tuttu ve okulu ziyaret etti.

Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu - 1. Resim

"İLK OKUL ZİYARETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Milli futbolcu, sürpriz ziyarette okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.27 yaşındaki oyuncu, "Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu - 2. Resim

"KENDİM OLABİLDİĞİM İÇİ BAŞARI GELİYOR"

Ziyarette genç hayranlarına tavsiyelerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem, kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Kendim olabildiğim için başarı geliyor."

"VAATLERİMDEN EN BÜYÜĞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kerem Aktürkoğlu'nun ziyarete gelmesiyle birlikte en büyük vaadini yerine getirdiğini söyleyen okul başkanı Aras Şamlı, "Vaatlerimin arasında, ayda 2 defa yakar top turnuvası düzenlemek, ayda en çok kitap okuyana ödül vermek, dilek kutusu yapmak ve sizi okula çağırmak vardı. Bu vaatlerden en büyüğünü gerçekleştirdim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu - 3. Resim

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Aras Şamlı'nın babası Semih Şanlı da milli futbolcuya teşekkür ederek, "Biz aileden Fenerbahçeliyiz. Kerem Aktürkoğlu bizlerle iletişime geçtiğinde gözlerime inanamadım. Ailecek çok mutlu olduk. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelmek için nelerle mücadele ettiğini biliyorum, biz de onu okula getirebilmek için mücadele vermiş olduk. Benzer bir süreç yaşandı. Çok teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.

Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu - 4. Resim

Aras Şamlı'nın sınıf arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu için yazdıkları özel şarkıyı tezahüratlar eşliğinde sahnede seslendirdi.Ziyaretin ardından milli futbolcu, Aras Şamlı'ya Fenerbahçe forması takdim ederken, Aras Şamlı da yıldız isme Yenidoğu Okullarının formasını imzalayarak hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermeye gittiDaikin, Türkiye'yi 'bölgesel üs' olarak belirledi! 100 milyon eurouk yatırıma hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı - SporTam 280 gün geçti! G.Saray'da 9 puanlık rövanşSergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturası... - SporSergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte o maddelerŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 20 gol - SporŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 20 golFatih Terim'in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi - SporTerim'in yeni adresini duyurdularFenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti - SporF.Bahçe'de Orkun ve Edson gerçeği ortaya çıktıFenerbahçe Tedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kesti - SporTedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kesti
Sonraki Haber Yükleniyor...