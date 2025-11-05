Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı'nın hayali gerçek oldu! Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadinde bulunan 3-C öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj attı.Fenerbahçe forması giyen Aktürkoğlu, mesaja "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" cevabını verdikten sonra sözünü tuttu ve okulu ziyaret etti.

" İ LK OKUL Z İ YARET İ M İ GER Ç EKLE Ş T İ RD İ M"

Milli futbolcu, sürpriz ziyarette okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.27 yaşındaki oyuncu, "Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KEND İM OLABİLDİĞİM İ Ç İ BAŞARI GELİYOR"

Ziyarette genç hayranlarına tavsiyelerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem, kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Kendim olabildiğim için başarı geliyor."

İlgili Haber Kerem Aktürkoğlu,eşi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmadı!

"VAATLER İ MDEN EN B Ü Y Ü Ğ Ü N Ü GER Ç EKLE Ş T İ RD İ M"

Kerem Aktürkoğlu'nun ziyarete gelmesiyle birlikte en büyük vaadini yerine getirdiğini söyleyen okul başkanı Aras Şamlı, "Vaatlerimin arasında, ayda 2 defa yakar top turnuvası düzenlemek, ayda en çok kitap okuyana ödül vermek, dilek kutusu yapmak ve sizi okula çağırmak vardı. Bu vaatlerden en büyüğünü gerçekleştirdim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

"G Ö ZLER İ ME İ NANAMADIM"

Aras Şamlı'nın babası Semih Şanlı da milli futbolcuya teşekkür ederek, "Biz aileden Fenerbahçeliyiz. Kerem Aktürkoğlu bizlerle iletişime geçtiğinde gözlerime inanamadım. Ailecek çok mutlu olduk. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelmek için nelerle mücadele ettiğini biliyorum, biz de onu okula getirebilmek için mücadele vermiş olduk. Benzer bir süreç yaşandı. Çok teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.

Aras Şamlı'nın sınıf arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu için yazdıkları özel şarkıyı tezahüratlar eşliğinde sahnede seslendirdi.Ziyaretin ardından milli futbolcu, Aras Şamlı'ya Fenerbahçe forması takdim ederken, Aras Şamlı da yıldız isme Yenidoğu Okullarının formasını imzalayarak hediye etti.