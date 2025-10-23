Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu,eşi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmadı!

Kerem Aktürkoğlu,eşi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmadı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu,eşi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmadı!
Gündem Haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, kendisi ve ailesi hakkında yapılan ahlaksız paylaşımlara karşı harekete geçti. Avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Aktürkoğlu'nun avukatları tarafından hukuki sürecin takip edileceği ve ilgili hesaplar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasının talep edildiği ifade edildi.

Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu ile evlenen Ceren  Azak, sosyal medya hesaplarında da oldukça mütevazı bir profile sahip olmasına ve magazin dünyasından uzak durmaya özen göstermesine rağmen kullanıcıların hedefi haline geldi.

Kerem Aktürkoğlu,eşi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmadı! - 1. Resim

Sercan Hamzaoğlu'nun edindiği bilgilere göre; Sosyal medyada kullanıcıları tarafından Ceren Aktürkoğlu hakkında ahlaksız paylaşımlar yapılarak özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye çalışıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun avukatları da oyuncunun aile bireyleri, evliliği ve özel hayatı ile ilgili ahlaksızca paylaşım yapan bu hesaplar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Kerem Aktürkoğlu,eşi hakkında yapılan paylaşımlara sessiz kalmadı! - 2. Resim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, 30 Mayıs 2025'te Ceren Azak ile evlendi. Ceren Azak, gösterişten uzak hayatı ve mesleki çizgisiyle futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Ceren Azak, 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Aslen İstanbullu olan Ceren Azak, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirdi. Azak, çocuk gelişimi alanında uzmanlaşarak kariyerine akademik olarak devam etti. 



