Metrekaresi 145 bin TL! İstanbul’un en pahalı ilçelerinde 30 bin konut satıldı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö.Faruk Bingöl- Konut yatırımcısının ilk tercihi arasında yer alan İstanbul’da metrekare satış fiyatı, bu yılın üçüncü çeyrek ortalamasına göre 64 bin 271 TL oldu. TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre son 1 yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatları %30,7 artış gösterdi.

İstanbul’un en pahalı ilçelerine bakıldığında ise çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İlk sıralarda yer alan ilçelerde fiyatlar, İstanbul ortalamasının da iki katı civarında seyrediyor.

İSTANBUL'UN EN PAHALI İL ÇELER İ

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre; İstanbul'da Eylül 2025 döneminde metrekare satış fiyat en yüksek ilk 10 ilçe şöyle sıralanıyor:

Beşiktaş: 145 bin 932 TL

Sarıyer: 139 bin 797 TL

Kadık öy : 138 bin 976 TL

Beykoz: 114 bin 136 TL

Bak ırk öy : 103 bin 761 TL

Adalar : 92 bin 36 TL

Üsküdar : 84 bin 938 TL

Şile : 80 bin 189 TL

Maltepe : 73 bin 887 TL

Ataşehir: 70 bin 287 TL

BU İL ÇELERDE KAÇ ADET SATI Ş OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere bakıldığında ise, bu ilçelerde yılın ilk 9 ayında gerçekleşen toplam satış adetleri şu şekilde gerçekleşti:

Beşiktaş: 2 bin 208 adet

Sarıyer : Bin 782 adet

Kadık öy : 6 bin 948 adet

Beykoz: 719 adet

Bak ırk öy : 2 bin 755 adet

Adalar: 242 adet

Üsküdar: 3 bin 644 adet

Şile: 877 adet

Maltepe: 6 bin 312 adet

Ataşehir: 3 bin 920 adet

RAKAMLAR NE S ÖYLÜYOR?

-İstanbul’un en pahalı ilçelerinde Ocak-Eylül 2025 döneminde 29 bin 407 adet konut satışı gerçekleşti.

-İlk 9 ayda İstanbul’da 185 bin 568 adet konut satışı gerçekleştiği dikkate alındığında; en pahalı ilçelerin toplam içindeki ağırlığı %15,85 oldu.

-En pahalı 10 ilçenin 7’sinin Anadolu yakasında olduğu görülüyor.

-İstanbul Boğazı ve Marmara Denizine sınırı olan Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe hattı ile bunların arkasında konumlanan Ataşehir, en pahalı ilçeler arasında “en çok tercih edilenler” olarak öne çıktı.

-Avrupa yakasının Boğaz ile kıyısı bulunan Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri fiyatta zirvede yer aldı.

-Beykoz, Adalar ve Şile “müstakil konut popülasyonu” ile en pahalı ilçeler arasında yer alırken; merkeze uzak olmaları, bu ilçelerdeki satış rakamlarının daha sınırlı olmasını