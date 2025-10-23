Metrekaresi 145 bin TL! İstanbul’un en pahalı ilçelerinde 30 bin konut satıldı!
İstanbul’un en pahalı ilçelerinde Ocak-Eylül 2025 döneminde 29 bin 407 adet konut satışı gerçekleşti. İlk 9 ayda mega kentte 185 bin 568 adet konut satışı dikkate alındığında; en pahalı ilçelerin toplamdaki payı %15,85 oldu. Yüksek fiyatta ilk 10’da yer alan ilçelerin 7’sinin Anadolu yakasında olduğu görülüyor. Zirvede ise 145 bin 932 TL ile Beşiktaş var… İşte mega kentte en pahalı ilçeler ve bu ilçelerde gerçekleşen satışlar…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö.Faruk Bingöl- Konut yatırımcısının ilk tercihi arasında yer alan İstanbul’da metrekare satış fiyatı, bu yılın üçüncü çeyrek ortalamasına göre 64 bin 271 TL oldu. TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre son 1 yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatları %30,7 artış gösterdi.
İstanbul’un en pahalı ilçelerine bakıldığında ise çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İlk sıralarda yer alan ilçelerde fiyatlar, İstanbul ortalamasının da iki katı civarında seyrediyor.
İSTANBUL'UN EN PAHALI İLÇELERİ
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre; İstanbul'da Eylül 2025 döneminde metrekare satış fiyat en yüksek ilk 10 ilçe şöyle sıralanıyor:
- Beşiktaş: 145 bin 932 TL
- Sarıyer: 139 bin 797 TL
- Kadıköy: 138 bin 976 TL
- Beykoz: 114 bin 136 TL
- Bakırköy: 103 bin 761 TL
- Adalar: 92 bin 36 TL
- Üsküdar: 84 bin 938 TL
- Şile: 80 bin 189 TL
- Maltepe: 73 bin 887 TL
- Ataşehir: 70 bin 287 TL
BU İLÇELERDE KAÇ ADET SATIŞ OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere bakıldığında ise, bu ilçelerde yılın ilk 9 ayında gerçekleşen toplam satış adetleri şu şekilde gerçekleşti:
- Beşiktaş: 2 bin 208 adet
- Sarıyer: Bin 782 adet
- Kadıköy: 6 bin 948 adet
- Beykoz: 719 adet
- Bakırköy: 2 bin 755 adet
- Adalar: 242 adet
- Üsküdar: 3 bin 644 adet
- Şile: 877 adet
- Maltepe: 6 bin 312 adet
- Ataşehir: 3 bin 920 adet
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
-İstanbul’un en pahalı ilçelerinde Ocak-Eylül 2025 döneminde 29 bin 407 adet konut satışı gerçekleşti.
-İlk 9 ayda İstanbul’da 185 bin 568 adet konut satışı gerçekleştiği dikkate alındığında; en pahalı ilçelerin toplam içindeki ağırlığı %15,85 oldu.
-En pahalı 10 ilçenin 7’sinin Anadolu yakasında olduğu görülüyor.
-İstanbul Boğazı ve Marmara Denizine sınırı olan Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe hattı ile bunların arkasında konumlanan Ataşehir, en pahalı ilçeler arasında “en çok tercih edilenler” olarak öne çıktı.
-Avrupa yakasının Boğaz ile kıyısı bulunan Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri fiyatta zirvede yer aldı.
-Beykoz, Adalar ve Şile “müstakil konut popülasyonu” ile en pahalı ilçeler arasında yer alırken; merkeze uzak olmaları, bu ilçelerdeki satış rakamlarının daha sınırlı olmasını