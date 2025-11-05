Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü ceza mı aldı, kaç maç cezalı? İki isim PFDK'ya sevk edildi

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ CEZA MI ALDI?

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile siyah beyazlı futbolcu Orkun Kökçü TFF Hukuk Kurulu tarafından tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Disiplin yargılaması sonuçlandığında kaç maç uzak kalacakları netleşecek.

Talimat hükümlerine bakıldığında Sergen Yalçın’a yöneltilen “sportmenliğe aykırı hareket” ve “hakaret” başlıkları, eylemin niteliğine göre soyunma odası ve kulübe giriş yasağından gün esaslı hak mahrumiyetine ve para cezasına kadar geniş bir aralıkta yaptırım öngörüyor.

Orkun Kökçü için sevk gerekçesi “kural dışı hareket” olarak paylaşılırken sert ve ciddi faullerde 2 ila 4, şiddetli hareketlerde ise 3 ila 6 maç men cezası verilebiliyor. Son karar PFDK’nın değerlendirmesi sonrası açıklanacak.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

TFF Hukuk Kurulu açıklamasına göre Sergen Yalçın, derbi esnasındaki sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi kapsamında, hakaret eylemi nedeniyle ise 41. madde kapsamında 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi.

Orkun Kökçü aynı karşılaşmada futbol oyun kurallarına aykırı hareketi nedeniyle Talimat’ın 43. maddesi uyarınca yine 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli sevke tabi tutuldu.

İlgili maddeler; görevlilere ve kişilere yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerde 1 ila 3 maç kulübe yasağı veya 15 ila 30 gün hak mahrumiyeti ve eylemin ağırlığına göre para cezası; hakarette 2 ila 5, eğer fiil müsabaka görevlilerine yönelikse 3 ila 7 maç kulübe yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti ile para cezası; kural dışı hareketlerde ise 2 ila 6 maç men aralığını düzenliyor.

PFDK dosyayı karara bağladığında yaptırımların kapsamı ve maç sayısı kesinleşecek.