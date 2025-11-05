Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturası...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yıldız oyuncuOrkun Kökçü, iç sahada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'lık oldu. Kırmızı kart gören Sergen Yalçın için sevk gerekçesi 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret'; kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün sevk gerekçesi ise 'kural dışı hareket' olarak gösterildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin açıklamasışöyle:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

SERGEN YAL ÇIN İ Ç İN İLGİLİ MADDELER

FDT 36'ıncı madde: Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 70.000.-TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezasıverilir.

FDT 41'inci madde: TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren, görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 70.000.TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

ORKUN K ÖKÇÜ İ Ç İN İLGİLİ MADDE

FDT 43'üncü madde: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.