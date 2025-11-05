Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturası...

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturası...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yıldız oyuncuOrkun Kökçü, iç sahada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'lık oldu. Kırmızı kart gören Sergen Yalçın için sevk gerekçesi 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret'; kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün sevk gerekçesi ise 'kural dışı hareket' olarak gösterildi.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturası... - 1. Resim

TFF Hukuk Müşavirliği'nin açıklamasışöyle:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

SERGEN YALÇIN İÇİN İLGİLİ MADDELER

FDT 36'ıncı madde: Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 70.000.-TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezasıverilir.

FDT 41'inci madde: TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren, görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 70.000.TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, PFDK'lık oldu: İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin faturası... - 2. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN İLGİLİ MADDE

FDT 43'üncü madde: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'nin itirazı reddedildi! Gürsel Tekin göreve devam edecekÜlker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 20 gol - SporŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 20 golFatih Terim'in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi - SporTerim'in yeni adresini duyurdularFenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti - SporF.Bahçe'de Orkun ve Edson gerçeği ortaya çıktıFenerbahçe Tedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kesti - SporTedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kestiGalatasaray maçı öncesi Ajax'ı sıkıntı bastı! İşte muhtemel 11'ler - SporG.Saray maçı öncesi Ajax'ı sıkıntı bastıPSG'ye iki gol birden attığı maçta kızardı! Achraf Hakimi hüngür hüngür ağladı - SporPSG'ye iki gol birden attığı maçta kızardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...