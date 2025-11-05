Hat Holding kimin, ne iş yapar?

Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerde manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hat Holding AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi. Kararın ardından şirketin ortaklık yapısı, faaliyet alanları ve kimlere ait olduğu gündeme geldi.

HAT HOLDİNG KİMİN?

Hat Holding’in resmi ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket kayıtları üzerinden incelenmektedir. Soruşturma kapsamında şirketin mal varlıklarına el konulması ve hisse paylarına tedbir getirilmesi nedeniyle yönetim süreci TMSF’ye devredildi. Bu nedenle mevcut yönetim yapısı geçici olarak kayyım kontrolüne geçti.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, mali kayıtların korunması ve yatırımcı güvenliğinin sağlanması amacıyla TMSF, Hat Holding AŞ’nin yönetimine kayyım olarak atandı. Bu süreçte şirketin hisselerine ilişkin incelemeler devam ederken, ortaklık yapısı ve yönetim paydaşlarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

HAT HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Hat Holding, farklı sektörlerde yatırımları bulunan bir yapılanma olarak öne çıkıyor. Holdingin faaliyet alanları ve iştirak yapısı, yürütülen soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama suçlamaları doğrultusunda şirketin finansal işleyişine yönelik detaylı inceleme sürüyor.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin mali tablo manipülasyonu, asılsız KAP beyanları, piyasa hareketlerini etkileyen işlem süreçleri ve haksız kazanç iddiaları değerlendirildi. Bu durum, şirketin yatırım ve finans yapısının kamu otoriteleri tarafından yakın takip altında olduğunu gösteriyor.