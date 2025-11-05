Isparta Eğirdir diken üstünde: Gizemli çukurlar oluştu, evlerin duvarları çatladı!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki obruklar, bölgede endişeye yol açtı. Bahçedeki obrukların yanı sıra yakınındaki evin duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, obrukların yeraltı sularının çekilmesi ve kontrolsüz sondaj çalışmaları nedeniyle oluşmuş olabileceğini belirtirken, yetkililer olayla ilgili teknik inceleme başlattı.

"BU YIL HEM DON OLAYI YAŞADIK HEM DE DOLU ZARARI GÖRDÜK"

Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Bu yıl çiftçilerimizle birlikte oldukça zorlu bir sezon geçirdik. Elma hasadımız bitmek üzere. Bu yıl hem don olayı yaşadık hem de dolu zararı gördük. Üstelik Eğirdir Gölü'nden çiftçilerimize su verilmedi. Bu nedenle üreticilerimiz, ürünlerini kurtarabilmek için sondajlara yönelmek zorunda kaldı. Elbette bitkilerin yaşayabilmesi için suya ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

"BU OBRUKLARIN KONTROLSÜZ SONDAJLARDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu yıl ilginç bir durumla karşılaştığını belirten Selçuk, "Daha önce Konya'da gördüğümüz obruklar, bu kez Isparta'da bir elma bahçemizde oluşmaya başladı. Biz, bu obrukların kontrolsüz sondajlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle yeraltı sularımızın korunması için sondajların bir an önce kayıt altına alınması ve denetim altına alınması gerekiyor. Elbette bu yapılırken çiftçilerimizin de mağdur edilmemesi büyük önem taşıyor." dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR"

Yer altında, tıpkı insan damarları gibi su kanalları bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu obrukların, o damarların dengesinin sondajlar nedeniyle bozulmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Devlet Su İşleri'ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır. Şu anda kış mevsimine giriyoruz, umarız bu yıl bol yağış olur ve bu sorunlar hafifler." ifadelerini kullandı.

"BU DURUM ISPARTA İÇİN BİR İLK SAYILABİLİR"

Daha önce bazı bahçelerde çatlaklar gördüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti: